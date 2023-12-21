Роскачество нашло кишечную палочку в популярных марках икры

Икра под торговыми марками «Очень» и «Русское море» могут присвоить себе знак качества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кишечная палочка и другие различные бактерии были обнаружены в красной икре. Об этом сообщили в Роскачестве. Только три марки подтвердили статус знака качества.

«В некоторой продукции обнаружена кишечная палочка, в некоторой — превышения по микробиологическим показателям», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит РИА Новости. По данным Роскачества, 24 товара были проверены по 37 показателям качества и безопасности.

В ходе проверки была выявлена кишечная палочка в икре производителей «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Royal Black», «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента». Нарушения в части микробиологической обсемененности обнаружено у икры «Корсаков», «Лента», «Красное Золото», «Форвард-С», «Авача» и в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве. У марки «Киржачский консервный завод» был обнаружен фальсификат: по заявлению производителя, только 60% продукции было натуральным, остальные 40% составляла имитированная икра.

Две марки, «Очень» и «Русское море», могут присвоить себе знак качества. Также право ставить такую отметку на товар подтвердила «Тунайча».

Ранее ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов сообщил, что при выборе красной икры следует обращать внимание на количество соли. По данным «Ридуса», красная икра в России подешевела в среднем на 140 рублей.