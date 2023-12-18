Россиянам объяснили, на что обращать внимание при покупке икры

Ведущий программы «Живая еда» Малоземов: при выборе икры надо смотреть на соль
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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
В икре уровень соли может превышать дневную норму для человека, предупредил Сергей Малоземов Фото:

При выборе красной икры следует обращать внимание на количество соли. Об этом рассказал ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

«Единственная проблема, которую стоит решать, выбирая красную икру, — это количество соли. <…> Важно выбирать менее соленые варианты», — предупредил Сергей Малоземов в разговоре с радио Sputnik. По словам эксперта, в ста граммах икры уровень соли уже может превышать дневную норму для человека. При этом в России есть способы снизить солевой уровень продукта, поэтому всегда у потребителя есть возможность выбрать более комфортный вариант, подчеркнул Малоземов.

Ранее Росстат отметил, что стоимость красной икры в РФ впервые за год опустилась ниже шести тысяч рублей. В Роспотребнадзоре рассказывали, что при выборе икры также нужно обращать внимание на ее внешний вид и дату изготовления.

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При выборе красной икры следует обращать внимание на количество соли. Об этом рассказал ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов. «Единственная проблема, которую стоит решать, выбирая красную икру, — это количество соли. <…> Важно выбирать менее соленые варианты», — предупредил Сергей Малоземов в разговоре с радио Sputnik. По словам эксперта, в ста граммах икры уровень соли уже может превышать дневную норму для человека. При этом в России есть способы снизить солевой уровень продукта, поэтому всегда у потребителя есть возможность выбрать более комфортный вариант, подчеркнул Малоземов. Ранее Росстат отметил, что стоимость красной икры в РФ впервые за год опустилась ниже шести тысяч рублей. В Роспотребнадзоре рассказывали, что при выборе икры также нужно обращать внимание на ее внешний вид и дату изготовления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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