20 декабря 2023

В окружной больнице ЯНАО восстановили аппарат МРТ

Жители Салехарда снова могут пройти МРТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая установка МРТ в Областной детской клинической больнице. Екатеринбург, томограф, мрт
В Салехардской ОКБ заработал аппарат МРТ Фото:

В Салехарде (ЯНАО) пациентам окружной клинической больницы снова доступны обследования на аппарате магнитно-резонансной томографии (МРТ). Для ремонта власти ЯНАО закупили дорогостоящую деталь, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

«Исследования будут продолжены в плановом режиме. Направление при наличии показаний выдает лечащий врач», — уточняет пресс-служба депздрава ЯНАО в telegram-канале.

В медучреждениях округа установлено шесть аппаратов МРТ — по одному в больницах Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Надыма и Салехарда и два — в городской больнице Ноябрьска. С начала года врачи выполнили более 16 тысяч исследований. До конца года МРТ будет поставлен в Губкинский, а в 2024 году — в Лабытнанги.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи в Надымской ЦРБ не выписывают направления пациентам на магнитно-резонансную томографию из-за указаний руководства. С этой проблемой столкнулись местные жители.

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В Салехарде (ЯНАО) пациентам окружной клинической больницы снова доступны обследования на аппарате магнитно-резонансной томографии (МРТ). Для ремонта власти ЯНАО закупили дорогостоящую деталь, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Исследования будут продолжены в плановом режиме. Направление при наличии показаний выдает лечащий врач», — уточняет пресс-служба депздрава ЯНАО в telegram-канале. В медучреждениях округа установлено шесть аппаратов МРТ — по одному в больницах Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Надыма и Салехарда и два — в городской больнице Ноябрьска. С начала года врачи выполнили более 16 тысяч исследований. До конца года МРТ будет поставлен в Губкинский, а в 2024 году — в Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что врачи в Надымской ЦРБ не выписывают направления пациентам на магнитно-резонансную томографию из-за указаний руководства. С этой проблемой столкнулись местные жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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