В окружной больнице ЯНАО восстановили аппарат МРТ

В Салехарде (ЯНАО) пациентам окружной клинической больницы снова доступны обследования на аппарате магнитно-резонансной томографии (МРТ). Для ремонта власти ЯНАО закупили дорогостоящую деталь, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.
«Исследования будут продолжены в плановом режиме. Направление при наличии показаний выдает лечащий врач», — уточняет пресс-служба депздрава ЯНАО в telegram-канале.
В медучреждениях округа установлено шесть аппаратов МРТ — по одному в больницах Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Надыма и Салехарда и два — в городской больнице Ноябрьска. С начала года врачи выполнили более 16 тысяч исследований. До конца года МРТ будет поставлен в Губкинский, а в 2024 году — в Лабытнанги.
Ранее URA.RU сообщало, что врачи в Надымской ЦРБ не выписывают направления пациентам на магнитно-резонансную томографию из-за указаний руководства. С этой проблемой столкнулись местные жители.
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