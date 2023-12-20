В окружной больнице ЯНАО восстановили аппарат МРТ

Жители Салехарда снова могут пройти МРТ

21 декабря 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

В Салехардской ОКБ заработал аппарат МРТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) пациентам окружной клинической больницы снова доступны обследования на аппарате магнитно-резонансной томографии (МРТ). Для ремонта власти ЯНАО закупили дорогостоящую деталь, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Исследования будут продолжены в плановом режиме. Направление при наличии показаний выдает лечащий врач», — уточняет пресс-служба депздрава ЯНАО в telegram-канале. В медучреждениях округа установлено шесть аппаратов МРТ — по одному в больницах Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Надыма и Салехарда и два — в городской больнице Ноябрьска. С начала года врачи выполнили более 16 тысяч исследований. До конца года МРТ будет поставлен в Губкинский, а в 2024 году — в Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что врачи в Надымской ЦРБ не выписывают направления пациентам на магнитно-резонансную томографию из-за указаний руководства. С этой проблемой столкнулись местные жители.

В Салехарде (ЯНАО) пациентам окружной клинической больницы снова доступны обследования на аппарате магнитно-резонансной томографии (МРТ). Для ремонта власти ЯНАО закупили дорогостоящую деталь, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Исследования будут продолжены в плановом режиме. Направление при наличии показаний выдает лечащий врач», — уточняет пресс-служба депздрава ЯНАО в telegram-канале. В медучреждениях округа установлено шесть аппаратов МРТ — по одному в больницах Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Надыма и Салехарда и два — в городской больнице Ноябрьска. С начала года врачи выполнили более 16 тысяч исследований. До конца года МРТ будет поставлен в Губкинский, а в 2024 году — в Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что врачи в Надымской ЦРБ не выписывают направления пациентам на магнитно-резонансную томографию из-за указаний руководства. С этой проблемой столкнулись местные жители.