Снятые с поезда в Саратове дети отдыхали в тюменском лагере

Школьники возвращались домой из Тюменской области
новость из сюжетаДетей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции
Заболевшие дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратове, возвращались домой после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Об этом URA.RU рассказали в учреждении.
«Сейчас у нас проводится служебная проверка. Больше ничего говорить не можем», — рассказали агентству в лагере.
Ранее URA.RU писало, что в Саратове более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за инфекции. Известно, что у одного их школьников поднялась температура. В поезде потеряла сознание и скончалась 12-леняя девочка. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.
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