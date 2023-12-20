Снятые с поезда в Саратове дети отдыхали в тюменском лагере

21 декабря 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Школьники возвращались домой из Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции Заболевшие дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратове, возвращались домой после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Об этом URA.RU рассказали в учреждении. «Сейчас у нас проводится служебная проверка. Больше ничего говорить не можем», — рассказали агентству в лагере. Ранее URA.RU писало, что в Саратове более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за инфекции. Известно, что у одного их школьников поднялась температура. В поезде потеряла сознание и скончалась 12-леняя девочка. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.

Заболевшие дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратове, возвращались домой после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Об этом URA.RU рассказали в учреждении. «Сейчас у нас проводится служебная проверка. Больше ничего говорить не можем», — рассказали агентству в лагере. Ранее URA.RU писало, что в Саратове более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за инфекции. Известно, что у одного их школьников поднялась температура. В поезде потеряла сознание и скончалась 12-леняя девочка. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.