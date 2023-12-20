20 декабря 2023

Снятые с поезда в Саратове дети отдыхали в тюменском лагере

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, зима, электропоезд, поезд ржд
Школьники возвращались домой из Тюменской области Фото:
новость из сюжета
Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции

Заболевшие дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратове, возвращались домой после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Об этом URA.RU рассказали в учреждении.

«Сейчас у нас проводится служебная проверка. Больше ничего говорить не можем», — рассказали агентству в лагере.

Ранее URA.RU писало, что в Саратове более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за инфекции. Известно, что у одного их школьников поднялась температура. В поезде потеряла сознание и скончалась 12-леняя девочка. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.

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Заболевшие дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратове, возвращались домой после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Об этом URA.RU рассказали в учреждении. «Сейчас у нас проводится служебная проверка. Больше ничего говорить не можем», — рассказали агентству в лагере. Ранее URA.RU писало, что в Саратове более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за инфекции. Известно, что у одного их школьников поднялась температура. В поезде потеряла сознание и скончалась 12-леняя девочка. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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