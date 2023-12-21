112: умерла 12-летняя пассажирка поезда Тюмень — Адлер

Девочка потеряла сознание в поезде
новость из сюжетаДетей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции
В поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка Вероника Ю. Об этом сообщил telegram-канал 112. Девочка была среди школьников, возвращавшихся с отдыха в лагере.
«Одной школьнице стало совсем плохо. 12-летняя Вероника Ю. потеряла сознание и скончалась», — говорится в сообщении. По данным канала, 30 детей доставлены в больницу.
Ранее в дороге у одного из школьников, возвращавшихся из лагеря, поднялась температура. Ночью в Саратове 125 детей сняли с поезда из-за инфекции и направили в больницу. Роспотребнадзор взял ситуацию на особый контроль.
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