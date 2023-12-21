112: умерла 12-летняя пассажирка поезда Тюмень — Адлер

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Девочка потеряла сознание в поезде Фото:
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Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции

В поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка Вероника Ю. Об этом сообщил telegram-канал 112. Девочка была среди школьников, возвращавшихся с отдыха в лагере.

«Одной школьнице стало совсем плохо. 12-летняя Вероника Ю. потеряла сознание и скончалась», — говорится в сообщении. По данным канала, 30 детей доставлены в больницу.

Ранее в дороге у одного из школьников, возвращавшихся из лагеря, поднялась температура. Ночью в Саратове 125 детей сняли с поезда из-за инфекции и направили в больницу. Роспотребнадзор взял ситуацию на особый контроль.

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В поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка Вероника Ю. Об этом сообщил telegram-канал 112. Девочка была среди школьников, возвращавшихся с отдыха в лагере. «Одной школьнице стало совсем плохо. 12-летняя Вероника Ю. потеряла сознание и скончалась», — говорится в сообщении. По данным канала, 30 детей доставлены в больницу. Ранее в дороге у одного из школьников, возвращавшихся из лагеря, поднялась температура. Ночью в Саратове 125 детей сняли с поезда из-за инфекции и направили в больницу. Роспотребнадзор взял ситуацию на особый контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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