112: умерла 12-летняя пассажирка поезда Тюмень — Адлер

21 декабря 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Девочка потеряла сознание в поезде Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции В поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка Вероника Ю. Об этом сообщил telegram-канал 112. Девочка была среди школьников, возвращавшихся с отдыха в лагере. «Одной школьнице стало совсем плохо. 12-летняя Вероника Ю. потеряла сознание и скончалась», — говорится в сообщении. По данным канала, 30 детей доставлены в больницу. Ранее в дороге у одного из школьников, возвращавшихся из лагеря, поднялась температура. Ночью в Саратове 125 детей сняли с поезда из-за инфекции и направили в больницу. Роспотребнадзор взял ситуацию на особый контроль.

В поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка Вероника Ю. Об этом сообщил telegram-канал 112. Девочка была среди школьников, возвращавшихся с отдыха в лагере. «Одной школьнице стало совсем плохо. 12-летняя Вероника Ю. потеряла сознание и скончалась», — говорится в сообщении. По данным канала, 30 детей доставлены в больницу. Ранее в дороге у одного из школьников, возвращавшихся из лагеря, поднялась температура. Ночью в Саратове 125 детей сняли с поезда из-за инфекции и направили в больницу. Роспотребнадзор взял ситуацию на особый контроль.