Полиция ХМАО: водитель джипа, насмерть сбивший женщину, был пьян

Мужчина, устроивший смертельное ДТП, был пьян
На жителя Сургутского района ХМАО, который в пьяном виде сбил женщину на пешеходном переходе, возбуждено уголовное дело. Из-за аварии югорчанка погибла, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО
«Полицейскими установлено, что водитель сел за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом воздухе 0,69 мг/л абсолютного этилового спирта», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина задержан.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель внедорожника насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Лянторе на улице Виктора Кингисеппа.
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