20 декабря 2023

Полиция ХМАО: водитель джипа, насмерть сбивший женщину, был пьян

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Мужчина, устроивший смертельное ДТП, был пьян Фото:

На жителя Сургутского района ХМАО, который в пьяном виде сбил женщину на пешеходном переходе, возбуждено уголовное дело. Из-за аварии югорчанка погибла, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО

«Полицейскими установлено, что водитель сел за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом воздухе 0,69 мг/л абсолютного этилового спирта», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина задержан.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель внедорожника насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Лянторе на улице Виктора Кингисеппа.

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На жителя Сургутского района ХМАО, который в пьяном виде сбил женщину на пешеходном переходе, возбуждено уголовное дело. Из-за аварии югорчанка погибла, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО «Полицейскими установлено, что водитель сел за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом воздухе 0,69 мг/л абсолютного этилового спирта», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина задержан. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель внедорожника насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Лянторе на улице Виктора Кингисеппа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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