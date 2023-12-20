Полиция ХМАО: водитель джипа, насмерть сбивший женщину, был пьян

21 декабря 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Мужчина, устроивший смертельное ДТП, был пьян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На жителя Сургутского района ХМАО, который в пьяном виде сбил женщину на пешеходном переходе, возбуждено уголовное дело. Из-за аварии югорчанка погибла, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО «Полицейскими установлено, что водитель сел за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом воздухе 0,69 мг/л абсолютного этилового спирта», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина задержан. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель внедорожника насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Лянторе на улице Виктора Кингисеппа.

На жителя Сургутского района ХМАО, который в пьяном виде сбил женщину на пешеходном переходе, возбуждено уголовное дело. Из-за аварии югорчанка погибла, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО «Полицейскими установлено, что водитель сел за руль транспортного средства в состоянии опьянения. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом воздухе 0,69 мг/л абсолютного этилового спирта», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина задержан. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель внедорожника насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Лянторе на улице Виктора Кингисеппа.