Губернатор Махонин зашел в раздевалку баскетбольной «ПАРМЫ» после победы над ЦСКА. Видео

Губернатор Махонин поздравил баскетболистов «ПАРМЫ» с победой над ЦСКА

21 декабря 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин старается не пропускать домашние матчи БК «ПАРМА» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил игроков баскетбольного клуба «ПАРМА» с победой над ЦСКА в домашнем матче. Игра, на которой присутствовал глава региона, состоялась 20 декабря в УДС «Молот» и закончилась со счетом 82:78 в пользу «ПАРМЫ». Пермяки впервые в истории обыграли «армейцев» на домашнем паркете. После матча Махонин зашел в раздевалку пермских баскетболистов, чтобы лично поблагодарить их за зрелищную игру. Видео опубликовано на странице БК «ПАРМА» в соцсети «ВКонтакте». «Парма», это «убийца» ЦСКА, это уже всем понятно. Эта победа точно не последняя. Мы — настоящие чемпионы! И самое главное, вы видите, как вас любит публика, как она за вас болеет, какая атмосфера в зале. Поэтому я вас благодарю за эту игру. И желаю вам дальнейших побед. Вперед, «Парма»!» — напутствовал Махонин игроков. Лучшим в составе «Пармы» в матче против столичного клуба стал Айзея Риз, набравший за игру 22 очка. Шестая подряд победа в Единой лиге ВТБ вывела пермяков на шестую строчку турнирной таблицы. Следующую игру пермяки проведут на выезде против географических соседей — БК «Уралмаш» из Екатеринбурга. Матч состоится в понедельник, 25 декабря.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил игроков баскетбольного клуба «ПАРМА» с победой над ЦСКА в домашнем матче. Игра, на которой присутствовал глава региона, состоялась 20 декабря в УДС «Молот» и закончилась со счетом 82:78 в пользу «ПАРМЫ». Пермяки впервые в истории обыграли «армейцев» на домашнем паркете. После матча Махонин зашел в раздевалку пермских баскетболистов, чтобы лично поблагодарить их за зрелищную игру. Видео опубликовано на странице БК «ПАРМА» в соцсети «ВКонтакте». «Парма», это «убийца» ЦСКА, это уже всем понятно. Эта победа точно не последняя. Мы — настоящие чемпионы! И самое главное, вы видите, как вас любит публика, как она за вас болеет, какая атмосфера в зале. Поэтому я вас благодарю за эту игру. И желаю вам дальнейших побед. Вперед, «Парма»!» — напутствовал Махонин игроков. Лучшим в составе «Пармы» в матче против столичного клуба стал Айзея Риз, набравший за игру 22 очка. Шестая подряд победа в Единой лиге ВТБ вывела пермяков на шестую строчку турнирной таблицы. Следующую игру пермяки проведут на выезде против географических соседей — БК «Уралмаш» из Екатеринбурга. Матч состоится в понедельник, 25 декабря.