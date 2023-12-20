В ЯНАО нашли применение дополнительным бюджетным доходам

В законодательном собрании ЯНАО перераспределили бюджетные средства

Свободные средства бюджета ЯНАО направят на социальные нужды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ямальские депутаты внесли изменения в закон об окружном бюджете. Объем дополнительных доходов казны в этом году составит 65,4 млрд рублей. Средства направят на социальные нужды, строительство, развитие дорожной сети и благоустройство, сообщил вице-спикер окружного заксобрания Виктор Казарин.

«В окружной бюджет дополнительно поступит более 65 миллиардов рублей. Средства будут направлены на решение важнейших задач — улучшение жилищных условий ямальцев, строительство социальных объектов и жилья, дорожное хозяйство, развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройство и компенсацию ресурсоснабжающим организациям, а также социальную поддержку северян», — приводятся слова председателя комитета по экономической политике Виктора Казарина на официальном сайте заксобрания.

Увеличение прогнозной оценки по доходам на 65,4 млрд рублей (на 121,2%) обусловлено ростом налоговых и неналоговых доходов. Рост безвозмездных поступлений в окружной бюджет составит 16,3 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в топ-5 регионов России по остаткам свободных бюджетных средств. Объем временно свободных средств на счетах ЯНАО в октябре 2023 года составлял 135 988 млн рублей, что значительно превосходит показатели других регионов.