20 декабря 2023

В ЯНАО нашли применение дополнительным бюджетным доходам

В законодательном собрании ЯНАО перераспределили бюджетные средства
© Служба новостей «URA.RU»
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Свободные средства бюджета ЯНАО направят на социальные нужды Фото:

Ямальские депутаты внесли изменения в закон об окружном бюджете. Объем дополнительных доходов казны в этом году составит 65,4 млрд рублей. Средства направят на социальные нужды, строительство, развитие дорожной сети и благоустройство, сообщил вице-спикер окружного заксобрания Виктор Казарин.

«В окружной бюджет дополнительно поступит более 65 миллиардов рублей. Средства будут направлены на решение важнейших задач — улучшение жилищных условий ямальцев, строительство социальных объектов и жилья, дорожное хозяйство, развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройство и компенсацию ресурсоснабжающим организациям, а также социальную поддержку северян», — приводятся слова председателя комитета по экономической политике Виктора Казарина на официальном сайте заксобрания.

Увеличение прогнозной оценки по доходам на 65,4 млрд рублей (на 121,2%) обусловлено ростом налоговых и неналоговых доходов. Рост безвозмездных поступлений в окружной бюджет составит 16,3 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в топ-5 регионов России по остаткам свободных бюджетных средств. Объем временно свободных средств на счетах ЯНАО в октябре 2023 года составлял 135 988 млн рублей, что значительно превосходит показатели других регионов.

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Ямальские депутаты внесли изменения в закон об окружном бюджете. Объем дополнительных доходов казны в этом году составит 65,4 млрд рублей. Средства направят на социальные нужды, строительство, развитие дорожной сети и благоустройство, сообщил вице-спикер окружного заксобрания Виктор Казарин. «В окружной бюджет дополнительно поступит более 65 миллиардов рублей. Средства будут направлены на решение важнейших задач — улучшение жилищных условий ямальцев, строительство социальных объектов и жилья, дорожное хозяйство, развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройство и компенсацию ресурсоснабжающим организациям, а также социальную поддержку северян», — приводятся слова председателя комитета по экономической политике Виктора Казарина на официальном сайте заксобрания. Увеличение прогнозной оценки по доходам на 65,4 млрд рублей (на 121,2%) обусловлено ростом налоговых и неналоговых доходов. Рост безвозмездных поступлений в окружной бюджет составит 16,3 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в топ-5 регионов России по остаткам свободных бюджетных средств. Объем временно свободных средств на счетах ЯНАО в октябре 2023 года составлял 135 988 млн рублей, что значительно превосходит показатели других регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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