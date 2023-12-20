В ХМАО силовики поймали сотрудника Ростехнадзора на взятках от нефтяников

21 декабря 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Сотрудник Ростехнадзора получил взятку в более 800 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО сотрудника Ростехнадзора поймали на взятках от нефтяников. Следователи считают, что работник брал деньги с буровых компаний через посредников за выдачу разрешений на допуск оборудования к эксплуатации, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО. «Обвиняемый через посредника получил от представителей буровой компании взятку в сумме не менее 855 тысяч рублей за ускорение выдачи разрешений на допуск к эксплуатации оборудования», — говорится в сообщении ведомства. Уголовное дело возбудили по материалам управления экономической безопасности УМВД по ХМАО. Сейчас обвиняемого заключили под стражу. По уголовному делу проводят следственные действия. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начальника из «дочки» «Роснефти» осудили за получение взятки. Его приговорили к штрафу в 469 тысяч рублей.

В ХМАО сотрудника Ростехнадзора поймали на взятках от нефтяников. Следователи считают, что работник брал деньги с буровых компаний через посредников за выдачу разрешений на допуск оборудования к эксплуатации, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО. «Обвиняемый через посредника получил от представителей буровой компании взятку в сумме не менее 855 тысяч рублей за ускорение выдачи разрешений на допуск к эксплуатации оборудования», — говорится в сообщении ведомства. Уголовное дело возбудили по материалам управления экономической безопасности УМВД по ХМАО. Сейчас обвиняемого заключили под стражу. По уголовному делу проводят следственные действия. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начальника из «дочки» «Роснефти» осудили за получение взятки. Его приговорили к штрафу в 469 тысяч рублей.