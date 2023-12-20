20 декабря 2023

В ХМАО силовики поймали сотрудника Ростехнадзора на взятках от нефтяников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Сотрудник Ростехнадзора получил взятку в более 800 тысяч рублей Фото:

В ХМАО сотрудника Ростехнадзора поймали на взятках от нефтяников. Следователи считают, что работник брал деньги с буровых компаний через посредников за выдачу разрешений на допуск оборудования к эксплуатации, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«Обвиняемый через посредника получил от представителей буровой компании взятку в сумме не менее 855 тысяч рублей за ускорение выдачи разрешений на допуск к эксплуатации оборудования», — говорится в сообщении ведомства. Уголовное дело возбудили по материалам управления экономической безопасности УМВД по ХМАО.

Сейчас обвиняемого заключили под стражу. По уголовному делу проводят следственные действия.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начальника из «дочки» «Роснефти» осудили за получение взятки. Его приговорили к штрафу в 469 тысяч рублей.

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В ХМАО сотрудника Ростехнадзора поймали на взятках от нефтяников. Следователи считают, что работник брал деньги с буровых компаний через посредников за выдачу разрешений на допуск оборудования к эксплуатации, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО. «Обвиняемый через посредника получил от представителей буровой компании взятку в сумме не менее 855 тысяч рублей за ускорение выдачи разрешений на допуск к эксплуатации оборудования», — говорится в сообщении ведомства. Уголовное дело возбудили по материалам управления экономической безопасности УМВД по ХМАО. Сейчас обвиняемого заключили под стражу. По уголовному делу проводят следственные действия. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начальника из «дочки» «Роснефти» осудили за получение взятки. Его приговорили к штрафу в 469 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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