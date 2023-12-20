Мэр Екатеринбурга вступился перед прокуратурой за свой любимый парк

21 декабря 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов понимает, что требования прокуратуры рушат экономику ЦПКиО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что не согласен с претензиями прокуратуры, которая требует разорвать договоры Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского с предпринимателями, торгующими едой и развлечениями. Свою позицию Орлов озвучил корреспонденту URA.RU. Как сообщало агентство, прокуратура подала в арбитражный суд девять исков. Ведомство не устраивает, что бизнес платит напрямую парку, а не в городской бюджет — как все другие уличные торговцы Екатеринбурга. В ЦПКиО говорят, схему агентских договоров применяют из-за земельных ограничений. А зарабатываемые десятки миллионов рублей парк, за последние годы ставший экономически самодостаточным, тратит на развитие. «Мы сейчас ведем с ними [прокуратурой] диалог. Мы считаем, что мы абсолютно в правовом поле находимся. И здесь речь не идет о том, что мы сразу исполним то, что предписано прокуратурой. Мы с коллегами будем это обсуждать — мы договорились об этом, будем рассматривать представление [от городской прокуратуры]. Мы считаем, что движемся в абсолютно правильном направлении, которое показало свою эффективность, потому что парк сегодня — это не парк трехлетней давности», — сказал Орлов, еще раз отмечая заслуги дирекции ЦПКиО. Новость по теме Прокуратура лишает денег главный парк Екатеринбурга «[В парке] абсолютно прозрачная схема взаимоотношений с предпринимателями, которые сегодня участвуют в развитии парка. И мы будем в ходе обсуждения этого [прокурорского] представления доказывать свою правоту. <…> При необходимости буду с Борисом Александровичем [Крыловым, прокурором области] этот вопрос обсуждать. Постараемся обосновать, что мы действуем в рамках правового поля в целях развития парка, привлечения добросовестных предпринимателей», — резюмировал мэр. Известно, что парком он гордится и при любом удобном случае презентует его горожанам и гостям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что не согласен с претензиями прокуратуры, которая требует разорвать договоры Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского с предпринимателями, торгующими едой и развлечениями. Свою позицию Орлов озвучил корреспонденту URA.RU. Как сообщало агентство, прокуратура подала в арбитражный суд девять исков. Ведомство не устраивает, что бизнес платит напрямую парку, а не в городской бюджет — как все другие уличные торговцы Екатеринбурга. В ЦПКиО говорят, схему агентских договоров применяют из-за земельных ограничений. А зарабатываемые десятки миллионов рублей парк, за последние годы ставший экономически самодостаточным, тратит на развитие. «Мы сейчас ведем с ними [прокуратурой] диалог. Мы считаем, что мы абсолютно в правовом поле находимся. И здесь речь не идет о том, что мы сразу исполним то, что предписано прокуратурой. Мы с коллегами будем это обсуждать — мы договорились об этом, будем рассматривать представление [от городской прокуратуры]. Мы считаем, что движемся в абсолютно правильном направлении, которое показало свою эффективность, потому что парк сегодня — это не парк трехлетней давности», — сказал Орлов, еще раз отмечая заслуги дирекции ЦПКиО. «[В парке] абсолютно прозрачная схема взаимоотношений с предпринимателями, которые сегодня участвуют в развитии парка. И мы будем в ходе обсуждения этого [прокурорского] представления доказывать свою правоту. <…> При необходимости буду с Борисом Александровичем [Крыловым, прокурором области] этот вопрос обсуждать. Постараемся обосновать, что мы действуем в рамках правового поля в целях развития парка, привлечения добросовестных предпринимателей», — резюмировал мэр. Известно, что парком он гордится и при любом удобном случае презентует его горожанам и гостям.