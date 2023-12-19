Прокуратура лишает денег главный парк Екатеринбурга

19 декабря 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

За последние годы ЦПКиО стал одной из тех площадок, которые не стыдно презентовать горожанам и гостям Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Свердловская прокуратура рушит экономику Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского — главного парка Екатеринбурга. Ведомство требует от ЦПКиО расторгнуть договоры с предпринимателями, торгующими в парке едой и развлечениями. Информация об этом появилась в картотеке арбитража. Прокуратура подала девять исков. Это продолжение большой прокурорской проверки, официально завершившейся в конце октября, а неофициально продолжающейся до сих пор. Лично прокурора области Бориса Крылова заинтересовало, как устроена работа муниципальных чиновников в сфере уличной торговли. И прокуратура установила, что киоски и павильоны в парке, оказывается, не включены в схему нестационарных торговых объектов (НТО). То есть предприниматели платят не в городской бюджет, как все остальные торговцы Екатеринбурга, а парку. «Предметом исковых требований прокуратуры области является признание ничтожными агентских договоров, заключенных МАУК „ЕЦПКиО им. В. В. Маяковского“ с предпринимателями. Фактически договоры направлены на предоставление в аренду нестационарных торговых объектов, размещенных на территории парка, в обход предусмотренной законодательством процедуры предоставления места для размещения НТО», — прокомментировали URA.RU в прокуратуре. Эта финансовая схема — с агентскими договорами — заработала несколько лет назад, еще когда директором был Роман Шадрин (2015—2018 годы). Ее применяют потому, что парк не может сдавать свою землю в аренду: она имеет статус особо охраняемой территории. С общепита дирекция парка получает до 15% от общего дохода. Согласно примерным подсчетам, которые обсуждают на рынке развлечений, ЦПКиО в 2023 году мог заработать более 200 миллионов рублей (для сравнения, еще четыре года назад эта сумма составляла порядка 70 миллионов). Новость по теме Как парк Маяковского поднялся со дна и стал местом притяжения для екатеринбуржцев Такая модель позволяет муниципальному ЦПКиО быть самодостаточной площадкой, иметь собственный бюджет на реализацию таких проектов, как строительство новой — одной из самых крутых в городе — детской площадки. И по команде мэра Алексея Орлова брать на себя полузаброшенный парк «Уралмаш» в другом конце Екатеринбурга. Орлов, кстати, этим очень гордится. Директор ЦПКиО Павел Зубакин сказал, что иски еще не видел, но о претензиях прокуратуры в целом информирован. И предложил корреспонденту обратиться к материалам его выступления на июльской отраслевой конференции, где присутствовало URA.RU. Зубакин тогда объяснял, что торговые объекты в ЦПКиО не включены в городскую схему НТО из-за того, что разработка схемы не охватывает случаи, когда земельный участок обременен правами третьих лиц. А право бессрочного пользования землей, которым наделено ЦПКиО, — как раз такой случай. Арбитражный суд Зубакин поэтично назвал «идеальной площадкой для того, чтобы скрестить юридические шпаги», выяснить, кто прав. «Хотелось бы доказать и показать, что наша схема не противоречит законодательству и показала свою эффективность и состоятельность. Но также подчеркиваю, что парк — это не моя игрушка, не мое ООО. Если государство, на которое я работаю, посчитает, что я нарушаю закон, готов скорректировать работу», — отметил менеджер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская прокуратура рушит экономику Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского — главного парка Екатеринбурга. Ведомство требует от ЦПКиО расторгнуть договоры с предпринимателями, торгующими в парке едой и развлечениями. Информация об этом появилась в картотеке арбитража. Прокуратура подала девять исков. Это продолжение большой прокурорской проверки, официально завершившейся в конце октября, а неофициально продолжающейся до сих пор. Лично прокурора области Бориса Крылова заинтересовало, как устроена работа муниципальных чиновников в сфере уличной торговли. И прокуратура установила, что киоски и павильоны в парке, оказывается, не включены в схему нестационарных торговых объектов (НТО). То есть предприниматели платят не в городской бюджет, как все остальные торговцы Екатеринбурга, а парку. «Предметом исковых требований прокуратуры области является признание ничтожными агентских договоров, заключенных МАУК „ЕЦПКиО им. В. В. Маяковского“ с предпринимателями. Фактически договоры направлены на предоставление в аренду нестационарных торговых объектов, размещенных на территории парка, в обход предусмотренной законодательством процедуры предоставления места для размещения НТО», — прокомментировали URA.RU в прокуратуре. Эта финансовая схема — с агентскими договорами — заработала несколько лет назад, еще когда директором был Роман Шадрин (2015—2018 годы). Ее применяют потому, что парк не может сдавать свою землю в аренду: она имеет статус особо охраняемой территории. С общепита дирекция парка получает до 15% от общего дохода. Согласно примерным подсчетам, которые обсуждают на рынке развлечений, ЦПКиО в 2023 году мог заработать более 200 миллионов рублей (для сравнения, еще четыре года назад эта сумма составляла порядка 70 миллионов). Такая модель позволяет муниципальному ЦПКиО быть самодостаточной площадкой, иметь собственный бюджет на реализацию таких проектов, как строительство новой — одной из самых крутых в городе — детской площадки. И по команде мэра Алексея Орлова брать на себя полузаброшенный парк «Уралмаш» в другом конце Екатеринбурга. Орлов, кстати, этим очень гордится. Директор ЦПКиО Павел Зубакин сказал, что иски еще не видел, но о претензиях прокуратуры в целом информирован. И предложил корреспонденту обратиться к материалам его выступления на июльской отраслевой конференции, где присутствовало URA.RU. Зубакин тогда объяснял, что торговые объекты в ЦПКиО не включены в городскую схему НТО из-за того, что разработка схемы не охватывает случаи, когда земельный участок обременен правами третьих лиц. А право бессрочного пользования землей, которым наделено ЦПКиО, — как раз такой случай. Арбитражный суд Зубакин поэтично назвал «идеальной площадкой для того, чтобы скрестить юридические шпаги», выяснить, кто прав. «Хотелось бы доказать и показать, что наша схема не противоречит законодательству и показала свою эффективность и состоятельность. Но также подчеркиваю, что парк — это не моя игрушка, не мое ООО. Если государство, на которое я работаю, посчитает, что я нарушаю закон, готов скорректировать работу», — отметил менеджер.