20 декабря 2023

Тюменский лемур предсказал, каким будет 2024 год. Видео

Тюменский лемур предсказал, что 2024 год пройдет удачно и легко
© Служба новостей «URA.RU»
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Сафари Парк, Краснодар , лето, лемур
Животному дали на выбор две витаминки разного цвета Фото:
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Новый год в Тюмени

Лемур, живущий в одном из тюменских питомников, сделал предсказание на 2024 год. Животное выбрало зеленую витаминку, согласно которой год пройдет «на чилле». Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

«Мы спросили у него, как пройдет год, и дали на выбор розовую и зеленую витаминки. Розовая витаминка означала „насыщенно“, а зеленая — „на чилле“ (расслабленно — прим. ред). Лемур выбрал зеленую, а розовую просто понюхал», — передает с места событий «Темы Тюмени».

На видео заметно, что лемур без сомнения выбрал зеленую витаминку. Год, по его предсказанию, должен пройти удачно и легко.

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Лемур, живущий в одном из тюменских питомников, сделал предсказание на 2024 год. Животное выбрало зеленую витаминку, согласно которой год пройдет «на чилле». Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Мы спросили у него, как пройдет год, и дали на выбор розовую и зеленую витаминки. Розовая витаминка означала „насыщенно“, а зеленая — „на чилле“ (расслабленно — прим. ред). Лемур выбрал зеленую, а розовую просто понюхал», — передает с места событий «Темы Тюмени». На видео заметно, что лемур без сомнения выбрал зеленую витаминку. Год, по его предсказанию, должен пройти удачно и легко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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