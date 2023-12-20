Животному дали на выбор две витаминки разного цвета
новость из сюжетаНовый год в Тюмени
Лемур, живущий в одном из тюменских питомников, сделал предсказание на 2024 год. Животное выбрало зеленую витаминку, согласно которой год пройдет «на чилле». Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
«Мы спросили у него, как пройдет год, и дали на выбор розовую и зеленую витаминки. Розовая витаминка означала „насыщенно“, а зеленая — „на чилле“ (расслабленно — прим. ред). Лемур выбрал зеленую, а розовую просто понюхал», — передает с места событий «Темы Тюмени».
На видео заметно, что лемур без сомнения выбрал зеленую витаминку. Год, по его предсказанию, должен пройти удачно и легко.
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