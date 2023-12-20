20 декабря 2023

В ХМАО появятся виртуальные дороги для беспилотного транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Дроны будут доставлять грузы в отдаленные части ХМАО и отслеживать ЧС Фото:

В 2024 году в ХМАО начнут строить виртуальные дороги для беспилотников. Об этом сообщил заместитель губернатора региона и директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин на пресс-конференции в официальной группе властей Югры в социальной сети «ВКонтакте».

«Правительством ХМАО подписана и утверждена концепция по развитию беспилотных транспортных систем, на днях подписана региональная программа развития беспилотного транспорта. В 2024 году в ХМАО начнется строительство инфраструктуры для беспилотников: это будут виртуальные дороги для передвижения дронов по территории региона», — сообщил Ципорин.

Вице-губернатор рассказал, что дроны будут доставлять необходимые грузы в отдаленные части региона. С помощью беспилотного транспорта специальные службы смогут отслеживать очаги пожаров, разливы рек.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на базе «Юнити парка» в Сургуте (ХМАО) создадут центр испытаний для беспилотных систем. Объект построят в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство» национального проекта «Развитие беспилотных авиационных систем».

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В 2024 году в ХМАО начнут строить виртуальные дороги для беспилотников. Об этом сообщил заместитель губернатора региона и директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин на пресс-конференции в официальной группе властей Югры в социальной сети «ВКонтакте». «Правительством ХМАО подписана и утверждена концепция по развитию беспилотных транспортных систем, на днях подписана региональная программа развития беспилотного транспорта. В 2024 году в ХМАО начнется строительство инфраструктуры для беспилотников: это будут виртуальные дороги для передвижения дронов по территории региона», — сообщил Ципорин. Вице-губернатор рассказал, что дроны будут доставлять необходимые грузы в отдаленные части региона. С помощью беспилотного транспорта специальные службы смогут отслеживать очаги пожаров, разливы рек. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на базе «Юнити парка» в Сургуте (ХМАО) создадут центр испытаний для беспилотных систем. Объект построят в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство» национального проекта «Развитие беспилотных авиационных систем».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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