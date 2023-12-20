20 декабря 2023

В ЯНАО займутся изучением глобальных изменений климата

Снизить риски таяния ледников на Ямале позволит новый закон
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Депутаты ямальского парламента приняли базовый закон «О многолетней (вечной) мерзлоте в ЯНАО» Фото:

На Ямале обсуждают риски, связанные с глобальными изменениями климата Арктики. Задача ученых — предотвратить их. Для этого депутаты ямальского парламента приняли базовый закон «О многолетней (вечной) мерзлоте в Ямало-Ненецком автономном округе». Он вступит в силу с 1 января 2024 года, сообщается на сайте заксобрания округа.

«Практически весь Ямал — это территория вечной мерзлоты. Наша задача — предотвратить или минимизировать возможные риски, в том числе вызванные аномальными изменениями климата. Именно поэтому важно уже сегодня заниматься изучением состояния криосферы. В частности, соответствующие мероприятия включены в план Стратегии социально-экономического развития до 2035 года и план осуществления в регионе научно-технической деятельности в области экологического развития страны и климатических изменений до 2030 года», — приводятся в сообщении на сайте слова председателя комитета по экологии Алексея Ситникова.

В последние десятилетия в Арктике наблюдается аномально теплая погода, и, по прогнозам ученых, уже через 50 лет вечной мерзлоты не будет в верхних 15 метрах грунта. Таяние подземных льдов и неравномерная просадка грунта могут привести к повреждениям объектов жилищного и индустриального строительства и инфраструктуры. Возможный ущерб оценивается в триллионы рублей.

Руководство Научного центра изучения Арктики впервые в России включило изучение ледников Ямала в систему государственного мониторинга Росгидромета. Результаты прежних исследований показывают, что ледники ИГАН и Обручева на Ямале продолжают уменьшаться в размерах.

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На Ямале обсуждают риски, связанные с глобальными изменениями климата Арктики. Задача ученых — предотвратить их. Для этого депутаты ямальского парламента приняли базовый закон «О многолетней (вечной) мерзлоте в Ямало-Ненецком автономном округе». Он вступит в силу с 1 января 2024 года, сообщается на сайте заксобрания округа. «Практически весь Ямал — это территория вечной мерзлоты. Наша задача — предотвратить или минимизировать возможные риски, в том числе вызванные аномальными изменениями климата. Именно поэтому важно уже сегодня заниматься изучением состояния криосферы. В частности, соответствующие мероприятия включены в план Стратегии социально-экономического развития до 2035 года и план осуществления в регионе научно-технической деятельности в области экологического развития страны и климатических изменений до 2030 года», — приводятся в сообщении на сайте слова председателя комитета по экологии Алексея Ситникова. В последние десятилетия в Арктике наблюдается аномально теплая погода, и, по прогнозам ученых, уже через 50 лет вечной мерзлоты не будет в верхних 15 метрах грунта. Таяние подземных льдов и неравномерная просадка грунта могут привести к повреждениям объектов жилищного и индустриального строительства и инфраструктуры. Возможный ущерб оценивается в триллионы рублей. Руководство Научного центра изучения Арктики впервые в России включило изучение ледников Ямала в систему государственного мониторинга Росгидромета. Результаты прежних исследований показывают, что ледники ИГАН и Обручева на Ямале продолжают уменьшаться в размерах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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