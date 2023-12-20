В Роспотребнадзоре объяснили рост числа ВИЧ-инфицированных в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается рост числа заболевших ВИЧ-инфекцией. Главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко объяснила, что это связано с приостановлением работы больниц.
«Медицинские учреждения во время коронавируса фактически не работали два года, то есть накопление произошло. ВИЧ-инфекция передается преимущественно половым путем. Накопилось», — рассказала Людмила Нечепуренко во время прямой трансляции заседания законодательного собрания ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщило, что за 2023 год в ЯНАО выявили 156 заболевших вирусом иммунодефицита человека. В округе стабильно низкий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
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