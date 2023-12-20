В Роспотребнадзоре объяснили рост числа ВИЧ-инфицированных в ЯНАО

Главный санврач ЯНАО: из-за ковида в больницах не выявляли пациентов с ВИЧ

21 декабря 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

На Ямале из-за коронавируса в больницах не выявляли новых заболевших ВИЧ-инфекцией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается рост числа заболевших ВИЧ-инфекцией. Главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко объяснила, что это связано с приостановлением работы больниц. «Медицинские учреждения во время коронавируса фактически не работали два года, то есть накопление произошло. ВИЧ-инфекция передается преимущественно половым путем. Накопилось», — рассказала Людмила Нечепуренко во время прямой трансляции заседания законодательного собрания ЯНАО. Ранее URA.RU сообщило, что за 2023 год в ЯНАО выявили 156 заболевших вирусом иммунодефицита человека. В округе стабильно низкий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается рост числа заболевших ВИЧ-инфекцией. Главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко объяснила, что это связано с приостановлением работы больниц. «Медицинские учреждения во время коронавируса фактически не работали два года, то есть накопление произошло. ВИЧ-инфекция передается преимущественно половым путем. Накопилось», — рассказала Людмила Нечепуренко во время прямой трансляции заседания законодательного собрания ЯНАО. Ранее URA.RU сообщило, что за 2023 год в ЯНАО выявили 156 заболевших вирусом иммунодефицита человека. В округе стабильно низкий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией.