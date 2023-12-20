20 декабря 2023

Сотни свердловчан пришли проститься с погибшим 14-летним боксером. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла на соревнованиях 17 декабря
Трагедия произошла на соревнованиях 17 декабря Фото:
новость из сюжета
Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске

В Первоуральске (Свердловская область) более 200 человек пришли проститься с 14-летним боксером Тимофеем Ш., скончавшимся на соревнованиях. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

В числе пришедших — одноклассники, друзья, родные погибшего. Также к похоронному дому приехали члены свердловской и российской федераций бокса. Маму 14-летнего боксера окружают несколько человек. Каждый из них обнимает и успокаивает ее.

Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. Юный спортсмен участвовал в финальном поединке. Он пропустил несколько ударов и потерял сознание. Помочь ему пыталась медсестра, которая была в зале. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. Все об истории 14-летнего боксера — в сюжете URA.RU.

Среди пришедших — родственники и друзья Тимофея
Среди пришедших — родственники и друзья Тимофея
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В Первоуральске (Свердловская область) более 200 человек пришли проститься с 14-летним боксером Тимофеем Ш., скончавшимся на соревнованиях. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. В числе пришедших — одноклассники, друзья, родные погибшего. Также к похоронному дому приехали члены свердловской и российской федераций бокса. Маму 14-летнего боксера окружают несколько человек. Каждый из них обнимает и успокаивает ее. Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. Юный спортсмен участвовал в финальном поединке. Он пропустил несколько ударов и потерял сознание. Помочь ему пыталась медсестра, которая была в зале. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. Все об истории 14-летнего боксера — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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