В Первоуральске (Свердловская область) более 200 человек пришли проститься с 14-летним боксером Тимофеем Ш., скончавшимся на соревнованиях. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
В числе пришедших — одноклассники, друзья, родные погибшего. Также к похоронному дому приехали члены свердловской и российской федераций бокса. Маму 14-летнего боксера окружают несколько человек. Каждый из них обнимает и успокаивает ее.
Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. Юный спортсмен участвовал в финальном поединке. Он пропустил несколько ударов и потерял сознание. Помочь ему пыталась медсестра, которая была в зале. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. Все об истории 14-летнего боксера — в сюжете URA.RU.
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