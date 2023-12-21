Вспышки опасного гриппа начались по всей России

Инфекционист Тимаков: грипп А угрожает почти всем россиянам

21 декабря 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Летальность гонконгского гриппа в два раза выше, чем у свиного, сказал Евгений Тимаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции Грипп А, из-за которого сняли с поезда 125 детей и погибла девочка, распространяется по всей России. Под угрозой находятся все коллективы, которые не имеют к нему иммунитета. Об этом заявил в беседе с URA.RU инфекционист, врач-педиатр Евгений Тимаков. Ранее в Саратове 125 детей, возвращавшиеся из лагеря, сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за инфекции. В поезде потеряла сознание и скончалась 12-леняя девочка. У заболевших выявили грипп А. «Мы сейчас видим рост заболеваемости по всем регионам, во всех коллективах. Ситуация опасная, и надо закрывать на карантин при первом случае выявления инфекционного процесса. Грипп А, который сейчас ходит — гонконгский. Он более агрессивный, активный, чем другие виды. Возникает более сильная интоксикация, на него больший процент осложнений и летальности. Соответственно, коллектив, который не имеет иммунитет, так как инкубационный период от нескольких часов до трех-четырех дней, может заболеть при контакте с источником инфекции», — сказал Евгений Тимаков. Он отметил, что гонконгский грипп опаснее свиного. «Болезнь протекает в легкой форме, в скрытой форме или тяжелой. Все зависит от организма. Свиной грипп по летальности до 1,5%, а гонконгский — до 4%. Наиболее подвержены заболеванию: пожилые люди, дети, люди, имеющие хронические заболевания, испытывающие постоянный стресс или серьезные физические нагрузки на работе», — подчеркнул инфекционист. Высокой заболеваемости детей, которых сняли с поезда, способствовало несколько факторов, отметил врач. «Это закрытое пространство, в котором нет проветривания, скученность народа. Скорее всего, у этих детей не было прививки от гриппа. Они ехали через хаб инфекции, то есть вокзал, где много различных людей, и наверняка был больной», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грипп А, из-за которого сняли с поезда 125 детей и погибла девочка, распространяется по всей России. Под угрозой находятся все коллективы, которые не имеют к нему иммунитета. Об этом заявил в беседе с URA.RU инфекционист, врач-педиатр Евгений Тимаков. Ранее в Саратове 125 детей, возвращавшиеся из лагеря, сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за инфекции. В поезде потеряла сознание и скончалась 12-леняя девочка. У заболевших выявили грипп А. «Мы сейчас видим рост заболеваемости по всем регионам, во всех коллективах. Ситуация опасная, и надо закрывать на карантин при первом случае выявления инфекционного процесса. Грипп А, который сейчас ходит — гонконгский. Он более агрессивный, активный, чем другие виды. Возникает более сильная интоксикация, на него больший процент осложнений и летальности. Соответственно, коллектив, который не имеет иммунитет, так как инкубационный период от нескольких часов до трех-четырех дней, может заболеть при контакте с источником инфекции», — сказал Евгений Тимаков. Он отметил, что гонконгский грипп опаснее свиного. «Болезнь протекает в легкой форме, в скрытой форме или тяжелой. Все зависит от организма. Свиной грипп по летальности до 1,5%, а гонконгский — до 4%. Наиболее подвержены заболеванию: пожилые люди, дети, люди, имеющие хронические заболевания, испытывающие постоянный стресс или серьезные физические нагрузки на работе», — подчеркнул инфекционист. Высокой заболеваемости детей, которых сняли с поезда, способствовало несколько факторов, отметил врач. «Это закрытое пространство, в котором нет проветривания, скученность народа. Скорее всего, у этих детей не было прививки от гриппа. Они ехали через хаб инфекции, то есть вокзал, где много различных людей, и наверняка был больной», — объяснил собеседник агентства.