В Тюменской области ребенок провалился сквозь пол на утреннике

По версии властей, мальчик провалился сквозь пол и рухнул в зал Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) во время новогоднего утренника для детей-инвалидов один из несовершеннолетних провалился сквозь пол здания. Об этом URA.RU рассказала директор департамента культуры и туризма мэрии города Анастасия Ионина.

«21 декабря в ДК „Синтез“ проходил новогодний утренник для детей-инвалидов. Во время мероприятия один из детей, пришедший с мамой, остался без ее присмотра и самостоятельно вышел из зала. Он забрался на технический этаж, наступил на одну из плиток и провалился сквозь пол в помещение зала, где проходил праздник», — рассказала Ионина.

Пострадавшего доставили в больницу. Ему оказывается помощь. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения региона, ответ ожидается.

В настоящее время в социальных сетях расходится и другая версия ЧП. По словам анонимных авторов, ребенок не падал, а получил травмы из-за того, что на него рухнула часть потолка зала. Однако по данным источника URA.RU в сфере культуры Тобольска, это неправда.

«Есть видео с камер наблюдения, где видно, что мальчик провалился в зал с технического этажа. Публиковать ролик никто не будет по этическим соображениям. Однако он является доказательством», — рассказал собеседник агентства.