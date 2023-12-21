В Тюменской области ребенок провалился сквозь пол на утреннике

© Служба новостей «URA.RU»
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Потоп на Широтной,118. Тюмень , технический этаж
По версии властей, мальчик провалился сквозь пол и рухнул в зал Фото:

В Тобольске (Тюменская область) во время новогоднего утренника для детей-инвалидов один из несовершеннолетних провалился сквозь пол здания. Об этом URA.RU рассказала директор департамента культуры и туризма мэрии города Анастасия Ионина.

«21 декабря в ДК „Синтез“ проходил новогодний утренник для детей-инвалидов. Во время мероприятия один из детей, пришедший с мамой, остался без ее присмотра и самостоятельно вышел из зала. Он забрался на технический этаж, наступил на одну из плиток и провалился сквозь пол в помещение зала, где проходил праздник», — рассказала Ионина.

Пострадавшего доставили в больницу. Ему оказывается помощь. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения региона, ответ ожидается.

В настоящее время в социальных сетях расходится и другая версия ЧП. По словам анонимных авторов, ребенок не падал, а получил травмы из-за того, что на него рухнула часть потолка зала. Однако по данным источника URA.RU в сфере культуры Тобольска, это неправда.

«Есть видео с камер наблюдения, где видно, что мальчик провалился в зал с технического этажа. Публиковать ролик никто не будет по этическим соображениям. Однако он является доказательством», — рассказал собеседник агентства.

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В Тобольске (Тюменская область) во время новогоднего утренника для детей-инвалидов один из несовершеннолетних провалился сквозь пол здания. Об этом URA.RU рассказала директор департамента культуры и туризма мэрии города Анастасия Ионина. «21 декабря в ДК „Синтез“ проходил новогодний утренник для детей-инвалидов. Во время мероприятия один из детей, пришедший с мамой, остался без ее присмотра и самостоятельно вышел из зала. Он забрался на технический этаж, наступил на одну из плиток и провалился сквозь пол в помещение зала, где проходил праздник», — рассказала Ионина. Пострадавшего доставили в больницу. Ему оказывается помощь. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения региона, ответ ожидается. В настоящее время в социальных сетях расходится и другая версия ЧП. По словам анонимных авторов, ребенок не падал, а получил травмы из-за того, что на него рухнула часть потолка зала. Однако по данным источника URA.RU в сфере культуры Тобольска, это неправда. «Есть видео с камер наблюдения, где видно, что мальчик провалился в зал с технического этажа. Публиковать ролик никто не будет по этическим соображениям. Однако он является доказательством», — рассказал собеседник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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