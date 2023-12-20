20 декабря 2023

В двух муниципалитетах ХМАО ввели масочный режим в детских садах

В детских садах Югорска и Советского района ввели масочный режим
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, перчатки, медицинская маска, ребенок в маске, сиз
В детских садах Югорска и Советского района вводится масочный режим Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В детских садах Югорска и Советского района ввели масочный режим. Причиной стал рост заболеваемости. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.

«[Решено] усилить меры профилактики, в том числе обеспечить входной фильтр и текущую дезинфекцию помещений при проведении новогодних мероприятий, не допускать превышения проектной вместимости залов. В детских садах обеспечить соблюдение масочного режима для родителей и персонала», — говорится в telegram-канале ведомства. Организациям общепита поручено обеспечить посетителей антисептиками и регулярно проводить дезинфекцию помещений.

Ранее URA.RU сообщало, что в вузе Нижневартовска ввели масочный режим. Руководство вуза ввело ограничения, чтобы оградить студентов и преподавателей от инфекционных заболеваний.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В детских садах Югорска и Советского района ввели масочный режим. Причиной стал рост заболеваемости. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО. «[Решено] усилить меры профилактики, в том числе обеспечить входной фильтр и текущую дезинфекцию помещений при проведении новогодних мероприятий, не допускать превышения проектной вместимости залов. В детских садах обеспечить соблюдение масочного режима для родителей и персонала», — говорится в telegram-канале ведомства. Организациям общепита поручено обеспечить посетителей антисептиками и регулярно проводить дезинфекцию помещений. Ранее URA.RU сообщало, что в вузе Нижневартовска ввели масочный режим. Руководство вуза ввело ограничения, чтобы оградить студентов и преподавателей от инфекционных заболеваний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...