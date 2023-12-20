В двух муниципалитетах ХМАО ввели масочный режим в детских садах

В детских садах Югорска и Советского района ввели масочный режим. Причиной стал рост заболеваемости. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.
«[Решено] усилить меры профилактики, в том числе обеспечить входной фильтр и текущую дезинфекцию помещений при проведении новогодних мероприятий, не допускать превышения проектной вместимости залов. В детских садах обеспечить соблюдение масочного режима для родителей и персонала», — говорится в telegram-канале ведомства. Организациям общепита поручено обеспечить посетителей антисептиками и регулярно проводить дезинфекцию помещений.
Ранее URA.RU сообщало, что в вузе Нижневартовска ввели масочный режим. Руководство вуза ввело ограничения, чтобы оградить студентов и преподавателей от инфекционных заболеваний.
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