В вузе ХМАО ввели масочный режим

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Лекция Алексея Текслера первокурсникам ЮУрГУ. Челябинск, аудитория, лекция, университет, вуз, маски, институт, студенты, коронавирус, ковид, первокурсники
В НВГУ студенты вновь надели маски Фото:

В Нижневартовском государственном университете ввели масочный режим. На официальной странице вуза в социальной сети «ВКонтакте» указано, что мера вводится из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«Друзья, мы вводим масочный режим и термометрию. В Нижневартовске, как и по всей Югре, наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ: по информации Роспотребнадзора эпидпорог выше средних многолетних показателей на 34,8%», — сообщается на странице НВГУ.

На входе в учебные корпусы посетителям измеряют температуру. Руководство вуза ввело ограничения, чтобы оградить студентов и преподавателей от инфекционных заболеваний.

Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска ужесточают меры профилактики из-за вспышки заболеваемости ОРВИ. С 7 по 13 декабря ограничат проведение массовых мероприятий в школах.

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В Нижневартовском государственном университете ввели масочный режим. На официальной странице вуза в социальной сети «ВКонтакте» указано, что мера вводится из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. «Друзья, мы вводим масочный режим и термометрию. В Нижневартовске, как и по всей Югре, наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ: по информации Роспотребнадзора эпидпорог выше средних многолетних показателей на 34,8%», — сообщается на странице НВГУ. На входе в учебные корпусы посетителям измеряют температуру. Руководство вуза ввело ограничения, чтобы оградить студентов и преподавателей от инфекционных заболеваний. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска ужесточают меры профилактики из-за вспышки заболеваемости ОРВИ. С 7 по 13 декабря ограничат проведение массовых мероприятий в школах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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