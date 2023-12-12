В вузе ХМАО ввели масочный режим

В Нижневартовском государственном университете ввели масочный режим. На официальной странице вуза в социальной сети «ВКонтакте» указано, что мера вводится из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.
«Друзья, мы вводим масочный режим и термометрию. В Нижневартовске, как и по всей Югре, наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ: по информации Роспотребнадзора эпидпорог выше средних многолетних показателей на 34,8%», — сообщается на странице НВГУ.
На входе в учебные корпусы посетителям измеряют температуру. Руководство вуза ввело ограничения, чтобы оградить студентов и преподавателей от инфекционных заболеваний.
Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска ужесточают меры профилактики из-за вспышки заболеваемости ОРВИ. С 7 по 13 декабря ограничат проведение массовых мероприятий в школах.
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