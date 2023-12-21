В Челябинске за год новые автомобили подорожали на 36%

В Челябинске за год новые авто подорожали в среднем до 1 млн 880 тысяч рублей

21 декабря 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Самая востребованная марка автомобиля ВАЗ (LADA) Granta стоит в регионе 830 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске за 11 месяцев 2023 года средняя стоимость новых автомобилей выросла на 36%, составив 1 млн 880 тысяч рублей. При этом спрос на новые машины увеличился на 63%, рассказали в пресс-службе «Авито Авто». «В декабре 2023 по сравнению с тем же периодом 2022 года в Челябинске спрос на новые модели автомобилей на платформе вырос на 63%. В то же время количество объявлений о продаже новых автомобилей увеличилось в Челябинске на 12%. За год средняя цена на новые автомобили в Челябинске выросла на 36% до 1 млн 880 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отметили, в Челябинске наиболее востребованной моделью в конце 2023 года среди новых автомобилей был ВАЗ (LADA) Granta. На долю модели пришлось 30% от общего спроса на новые авто, средняя цена составила 830 тысяч рублей. На втором месте по популярности располагается ВАЗ (LADA) Niva Legend с долей спроса 4,7% и средней ценой 900 тысяч рублей. На третьем месте — представитель китайского автопрома — Geely Coolray, на долю модели пришлось 3,9% от общего спроса на новые авто. Средняя цена автомобиля составила 2 млн 660 тысяч рублей. Как сказал управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков, в конце 2023 года в Челябинске, как и в других городах России, можно отметить стабильный рост спроса на новые автомобили. На 92% вырос интерес к отечественным автомобилям ВАЗ. Также наблюдается растущая популярность китайских машин от брендов Haval, Geely и Chery, в частности, ее подразделения OMODA. Причем на фоне успеха российского и китайского автопрома отмечается снижение спроса на корейские, европейские и японские автомобили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске за 11 месяцев 2023 года средняя стоимость новых автомобилей выросла на 36%, составив 1 млн 880 тысяч рублей. При этом спрос на новые машины увеличился на 63%, рассказали в пресс-службе «Авито Авто». «В декабре 2023 по сравнению с тем же периодом 2022 года в Челябинске спрос на новые модели автомобилей на платформе вырос на 63%. В то же время количество объявлений о продаже новых автомобилей увеличилось в Челябинске на 12%. За год средняя цена на новые автомобили в Челябинске выросла на 36% до 1 млн 880 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отметили, в Челябинске наиболее востребованной моделью в конце 2023 года среди новых автомобилей был ВАЗ (LADA) Granta. На долю модели пришлось 30% от общего спроса на новые авто, средняя цена составила 830 тысяч рублей. На втором месте по популярности располагается ВАЗ (LADA) Niva Legend с долей спроса 4,7% и средней ценой 900 тысяч рублей. На третьем месте — представитель китайского автопрома — Geely Coolray, на долю модели пришлось 3,9% от общего спроса на новые авто. Средняя цена автомобиля составила 2 млн 660 тысяч рублей. Как сказал управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков, в конце 2023 года в Челябинске, как и в других городах России, можно отметить стабильный рост спроса на новые автомобили. На 92% вырос интерес к отечественным автомобилям ВАЗ. Также наблюдается растущая популярность китайских машин от брендов Haval, Geely и Chery, в частности, ее подразделения OMODA. Причем на фоне успеха российского и китайского автопрома отмечается снижение спроса на корейские, европейские и японские автомобили.