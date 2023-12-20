Курганская общественница предложила Путину реформировать соцслужбу

Руководитель общественной организации из Шадринска Курганской области Любовь Отраднова предложила сделать социальную помощь ветеранам и инвалидам на дому бесплатной. Просьбу она направила на прямую линию президенту Владимиру Путину, рассказала URA.RU сама Отраднова.
«Я — руководитель общественной организации „За права человека“ — обратилась к президенту на прямую линию с просьбой обратить внимание на социальную службу по обслуживанию на дому ветеранов, инвалидов. Она требует реформы на федеральном уровне. Необходимо найти финансы в нашей стране и оказывать бесплатную помощь людям, которые проработали по 40-50 лет», — рассказала Отраднова.
По словам общественницы, сейчас бесплатной соцпомощи на дому нет. Уборка квартиры, к примеру, обходится от 250-500 рублей. «Поход в аптеку, магазин, приготовление пищи, уборка — это все за деньги. Существует свой прайс, утвержденный на федеральном уровне. Сами соц. учреждения изменить ничего не могут. С Нового года пообещали повышение цен на все услуги», — отметила Отраднова.
Общественница ожидает ответа на свое обращение. Она собирается также направить письмо в администрацию президента, Госдуму и общественную организацию «Народный фронт». Редакция URA.RU запросила информацию в управлении социальной защиты населения Курганской области о стоимости и возможном повышении цены на услуги соцработников, которые оказывают на дому. Ответ ожидается.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.