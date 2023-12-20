Курганская общественница предложила Путину реформировать соцслужбу

21 декабря 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Общественница из Шадринска просит президента сделать соцпомощь бесплатной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель общественной организации из Шадринска Курганской области Любовь Отраднова предложила сделать социальную помощь ветеранам и инвалидам на дому бесплатной. Просьбу она направила на прямую линию президенту Владимиру Путину, рассказала URA.RU сама Отраднова. «Я — руководитель общественной организации „За права человека“ — обратилась к президенту на прямую линию с просьбой обратить внимание на социальную службу по обслуживанию на дому ветеранов, инвалидов. Она требует реформы на федеральном уровне. Необходимо найти финансы в нашей стране и оказывать бесплатную помощь людям, которые проработали по 40-50 лет», — рассказала Отраднова. По словам общественницы, сейчас бесплатной соцпомощи на дому нет. Уборка квартиры, к примеру, обходится от 250-500 рублей. «Поход в аптеку, магазин, приготовление пищи, уборка — это все за деньги. Существует свой прайс, утвержденный на федеральном уровне. Сами соц. учреждения изменить ничего не могут. С Нового года пообещали повышение цен на все услуги», — отметила Отраднова. Общественница ожидает ответа на свое обращение. Она собирается также направить письмо в администрацию президента, Госдуму и общественную организацию «Народный фронт». Редакция URA.RU запросила информацию в управлении социальной защиты населения Курганской области о стоимости и возможном повышении цены на услуги соцработников, которые оказывают на дому. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель общественной организации из Шадринска Курганской области Любовь Отраднова предложила сделать социальную помощь ветеранам и инвалидам на дому бесплатной. Просьбу она направила на прямую линию президенту Владимиру Путину, рассказала URA.RU сама Отраднова. «Я — руководитель общественной организации „За права человека“ — обратилась к президенту на прямую линию с просьбой обратить внимание на социальную службу по обслуживанию на дому ветеранов, инвалидов. Она требует реформы на федеральном уровне. Необходимо найти финансы в нашей стране и оказывать бесплатную помощь людям, которые проработали по 40-50 лет», — рассказала Отраднова. По словам общественницы, сейчас бесплатной соцпомощи на дому нет. Уборка квартиры, к примеру, обходится от 250-500 рублей. «Поход в аптеку, магазин, приготовление пищи, уборка — это все за деньги. Существует свой прайс, утвержденный на федеральном уровне. Сами соц. учреждения изменить ничего не могут. С Нового года пообещали повышение цен на все услуги», — отметила Отраднова. Общественница ожидает ответа на свое обращение. Она собирается также направить письмо в администрацию президента, Госдуму и общественную организацию «Народный фронт». Редакция URA.RU запросила информацию в управлении социальной защиты населения Курганской области о стоимости и возможном повышении цены на услуги соцработников, которые оказывают на дому. Ответ ожидается.