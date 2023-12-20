В Салехарде силовики проверяют социальный центр на предмет коррупции. Инсайд

21 декабря 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

В Салехарде силовики проверят центр «Доверие» на коррупционную составляющую Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В Салехарде (ЯНАО) прокуратура и УМВД проверят социальный центр «Доверие» на коррупционную составляющую. О признаках нарушений сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на заседании антикоррупционной комиссии. «Прошу передать материалы проверки в прокуратуру и правоохранительные органы для дачи оценки. Непозволительно, что сотрудники находят лазейки и начинают злоупотреблять своим положением, посягая на бюджетные средства, направленные на поддержку самых социально незащищенных слоев населения. Необходимо дать этому оценку и в дальнейшем следить за этим», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. По данным источников URA.RU в силовых структурах, слова губернатора направлены в адрес социального центра «Доверие». Там услуги социального такси, в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывали бывшие сотрудники, при этом завышая объемы оказанных услуг. Проверка центра была организована по поручению Артюхова, который с первых дней работы в качестве губернатора заявил, что не потерпит злоупотребления служебным положением. Все материалы проверки аппарат губернатора ЯНАО передаст в УМВД и прокуратуру округа, информацию о передаче актов проверки подтвердили в пресс-службе губернатора.

В Салехарде (ЯНАО) прокуратура и УМВД проверят социальный центр «Доверие» на коррупционную составляющую. О признаках нарушений сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на заседании антикоррупционной комиссии. «Прошу передать материалы проверки в прокуратуру и правоохранительные органы для дачи оценки. Непозволительно, что сотрудники находят лазейки и начинают злоупотреблять своим положением, посягая на бюджетные средства, направленные на поддержку самых социально незащищенных слоев населения. Необходимо дать этому оценку и в дальнейшем следить за этим», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. По данным источников URA.RU в силовых структурах, слова губернатора направлены в адрес социального центра «Доверие». Там услуги социального такси, в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывали бывшие сотрудники, при этом завышая объемы оказанных услуг. Проверка центра была организована по поручению Артюхова, который с первых дней работы в качестве губернатора заявил, что не потерпит злоупотребления служебным положением. Все материалы проверки аппарат губернатора ЯНАО передаст в УМВД и прокуратуру округа, информацию о передаче актов проверки подтвердили в пресс-службе губернатора.