20 декабря 2023

В Салехарде силовики проверяют социальный центр на предмет коррупции. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация возле ОВД Химок, во время суда над оппозиционером. Москва, полиция, полицейский, полицейское оцепление
В Салехарде силовики проверят центр «Доверие» на коррупционную составляющую Фото:
новость из сюжета
Коррупционные скандалы на Ямале

В Салехарде (ЯНАО) прокуратура и УМВД проверят социальный центр «Доверие» на коррупционную составляющую. О признаках нарушений сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на заседании антикоррупционной комиссии.

«Прошу передать материалы проверки в прокуратуру и правоохранительные органы для дачи оценки. Непозволительно, что сотрудники находят лазейки и начинают злоупотреблять своим положением, посягая на бюджетные средства, направленные на поддержку самых социально незащищенных слоев населения. Необходимо дать этому оценку и в дальнейшем следить за этим», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

По данным источников URA.RU в силовых структурах, слова губернатора направлены в адрес социального центра «Доверие». Там услуги социального такси, в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывали бывшие сотрудники, при этом завышая объемы оказанных услуг.

Проверка центра была организована по поручению Артюхова, который с первых дней работы в качестве губернатора заявил, что не потерпит злоупотребления служебным положением. Все материалы проверки аппарат губернатора ЯНАО передаст в УМВД и прокуратуру округа, информацию о передаче актов проверки подтвердили в пресс-службе губернатора.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) прокуратура и УМВД проверят социальный центр «Доверие» на коррупционную составляющую. О признаках нарушений сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на заседании антикоррупционной комиссии. «Прошу передать материалы проверки в прокуратуру и правоохранительные органы для дачи оценки. Непозволительно, что сотрудники находят лазейки и начинают злоупотреблять своим положением, посягая на бюджетные средства, направленные на поддержку самых социально незащищенных слоев населения. Необходимо дать этому оценку и в дальнейшем следить за этим», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. По данным источников URA.RU в силовых структурах, слова губернатора направлены в адрес социального центра «Доверие». Там услуги социального такси, в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывали бывшие сотрудники, при этом завышая объемы оказанных услуг. Проверка центра была организована по поручению Артюхова, который с первых дней работы в качестве губернатора заявил, что не потерпит злоупотребления служебным положением. Все материалы проверки аппарат губернатора ЯНАО передаст в УМВД и прокуратуру округа, информацию о передаче актов проверки подтвердили в пресс-службе губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...