Путин объявил об историческом минимуме бедности

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Здания, жанры. Москва, милостыня, нищие, бабушка, бедность, побирушка
В России исторический уровень бедности, констатировал Путин Фото:

По итогам 2023 года в России будет зафиксирован исторический уровень бедности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании с правительством.

«В России в 2023 году будет исторический минимум уровня бедности», — констатировал Путин на заседании по стратегическому планированию и национальным проектам. Он подчеркнул, что уровень бедности нужно сводить с нулю. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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По итогам 2023 года в России будет зафиксирован исторический уровень бедности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании с правительством. «В России в 2023 году будет исторический минимум уровня бедности», — констатировал Путин на заседании по стратегическому планированию и национальным проектам. Он подчеркнул, что уровень бедности нужно сводить с нулю. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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