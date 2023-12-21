Путин объявил об историческом минимуме бедности

21 декабря 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

В России исторический уровень бедности, констатировал Путин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU По итогам 2023 года в России будет зафиксирован исторический уровень бедности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании с правительством. «В России в 2023 году будет исторический минимум уровня бедности», — констатировал Путин на заседании по стратегическому планированию и национальным проектам. Он подчеркнул, что уровень бедности нужно сводить с нулю. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

По итогам 2023 года в России будет зафиксирован исторический уровень бедности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании с правительством. «В России в 2023 году будет исторический минимум уровня бедности», — констатировал Путин на заседании по стратегическому планированию и национальным проектам. Он подчеркнул, что уровень бедности нужно сводить с нулю. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».