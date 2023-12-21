В ХМАО взлетели цены на фейерверки

В Сургуте цены на фейерверки подорожали на 20%. Предприниматели утверждают, что рост стоимости связан с падением курса рубля.
«Пока неактивно, но люди потихоньку покупают фейерверки. В основном дешевые. Пиротехника сильно подорожала в этом году. Примерно на процентов 20, исходя из курса доллара. Удовольствие для богатых. Хотя можно приобрести калибр и поменьше. Выход из положения можно найти, — рассказал «Вестнику Сургутского района» один из предпринимателей.
Бизнесмен утверждает, что в последнее время среди сургутян все меньше желающих покупать дорогие фейерверки. «Раньше батарея салютов 5 тысяч рублей стоила, сейчас девять тысяч. Идет тенденция на более скудное празднование. Я думаю, это временно, люди не знают, что их ждет в будущем», — добавляет предприниматель.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО перед Новым годом взлетела стоимость билетов на поезда. Причины — высокий спрос на внутренний туризм и подорожание топлива.
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