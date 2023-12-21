В ХМАО взлетели цены на фейерверки

В Сургуте фейерверки подорожали на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд МЧС по местам продажи фейерверков. Курган, фейерверки продажа
Цены на пиротехнику взлетели на 20% Фото:

В Сургуте цены на фейерверки подорожали на 20%. Предприниматели утверждают, что рост стоимости связан с падением курса рубля.

«Пока неактивно, но люди потихоньку покупают фейерверки. В основном дешевые. Пиротехника сильно подорожала в этом году. Примерно на процентов 20, исходя из курса доллара. Удовольствие для богатых. Хотя можно приобрести калибр и поменьше. Выход из положения можно найти, — рассказал «Вестнику Сургутского района» один из предпринимателей.

Бизнесмен утверждает, что в последнее время среди сургутян все меньше желающих покупать дорогие фейерверки. «Раньше батарея салютов 5 тысяч рублей стоила, сейчас девять тысяч. Идет тенденция на более скудное празднование. Я думаю, это временно, люди не знают, что их ждет в будущем», — добавляет предприниматель.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО перед Новым годом взлетела стоимость билетов на поезда. Причины — высокий спрос на внутренний туризм и подорожание топлива.

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В Сургуте цены на фейерверки подорожали на 20%. Предприниматели утверждают, что рост стоимости связан с падением курса рубля. «Пока неактивно, но люди потихоньку покупают фейерверки. В основном дешевые. Пиротехника сильно подорожала в этом году. Примерно на процентов 20, исходя из курса доллара. Удовольствие для богатых. Хотя можно приобрести калибр и поменьше. Выход из положения можно найти, — рассказал «Вестнику Сургутского района» один из предпринимателей. Бизнесмен утверждает, что в последнее время среди сургутян все меньше желающих покупать дорогие фейерверки. «Раньше батарея салютов 5 тысяч рублей стоила, сейчас девять тысяч. Идет тенденция на более скудное празднование. Я думаю, это временно, люди не знают, что их ждет в будущем», — добавляет предприниматель. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО перед Новым годом взлетела стоимость билетов на поезда. Причины — высокий спрос на внутренний туризм и подорожание топлива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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