Путин прервал заседание правительства, чтобы узнать об исполнении желания школьницы из Петербурга

Путин поговорил по телефону с участницей акции «Елка желаний»

21 декабря 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Путин связался с Ксенией Мазневой — участницей акции «Елка желаний» во время заседания с правительством РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы связаться с девочкой Ксенией Мазневой — участницей ежегодной новогодней акции «Елка желаний». Он назвал звонок не менее важным, чем заседание с правительством. Ксения проживает в Санкт-Петербурге, но на данный момент проходит стажировку в «Останкино». Ее новогоднее желание в рамках акции — стать ведущей новостей. Сама девочка имеет врожденный порог конечностей и передвигается на коляске. «Как проходит твоя стажировка в „Останкино“? <…> Ты хочешь потом стать журналистом?», — спросил Владимир Путин Ксению во время телефонного разговора. Прямая трансляция шла на телеканале «Россия 24». Также президент поинтересовался у девочки, почему та стремится стать журналистом. Ксюша ответила, что ей нравится работать на камеру, общаться с людьми и подавать им важную информацию. «Это ключевой вопрос. Важно подавать информацию так, чтобы люди получали правдивые [данные]», — дал совет Ксении российский глава. После телефонного разговора Владимир Путин передал привет от Ксении Мазневой и продолжил заседание правительства в штатном режиме. Ксения Мазнева увлекается рисованием и хорошо учится в школе. В 2022 году Ксюша участвовала в Региональном чемпионате «Искатели профессий» в компетенции мультимедийная журналистика, где получила диплом 1 степени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы связаться с девочкой Ксенией Мазневой — участницей ежегодной новогодней акции «Елка желаний». Он назвал звонок не менее важным, чем заседание с правительством. Ксения проживает в Санкт-Петербурге, но на данный момент проходит стажировку в «Останкино». Ее новогоднее желание в рамках акции — стать ведущей новостей. Сама девочка имеет врожденный порог конечностей и передвигается на коляске. «Как проходит твоя стажировка в „Останкино“? <…> Ты хочешь потом стать журналистом?», — спросил Владимир Путин Ксению во время телефонного разговора. Прямая трансляция шла на телеканале «Россия 24». Также президент поинтересовался у девочки, почему та стремится стать журналистом. Ксюша ответила, что ей нравится работать на камеру, общаться с людьми и подавать им важную информацию. «Это ключевой вопрос. Важно подавать информацию так, чтобы люди получали правдивые [данные]», — дал совет Ксении российский глава. После телефонного разговора Владимир Путин передал привет от Ксении Мазневой и продолжил заседание правительства в штатном режиме. Ксения Мазнева увлекается рисованием и хорошо учится в школе. В 2022 году Ксюша участвовала в Региональном чемпионате «Искатели профессий» в компетенции мультимедийная журналистика, где получила диплом 1 степени.