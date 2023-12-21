Мэр из ЯНАО рассказал о проблемах отдаленного района

Мэр из ЯНАО Попов обсудил с жителями обновление местных школ

В 2024 году начнется капитальный ремонт в школах Шурышкарского района Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Шурышкарского района Олег Попов поделился планами реновации Мужевской и Шурышкарской общеобразовательных школ, рассказал, как будут снабжаться жители села Горки лекарствами после закрытия аптеки, пригласил желающих на вакансии участковых в село Овгорт. Прямой эфир проходил на странице главы района в социальной сети «ВКонтакте».

«Мужевская средняя школа — единственная в райцентре, поэтому на время ремонта переселять детей некуда. Поэтапно, за два года, мы планируем выполнить весь объем работ. С апреля следующего года будет отремонтировано левое крыло здания — это начальная школа, спортивный и актовый залы, столовая (она будет продолжать работать). Затем, начиная с сентября, начнется ремонт старшей и средней школы в правом крыле. Будут расширены пространства, установлены стеклянные перегородки, появится зона отдыха», — сообщил в прямом эфире Олег Попов. В Шурышкарской общеобразовательной школе хотят заняться утеплением стен, перекрытием плит, отделкой фасада, увеличением количества радиаторов.

В марте 2024 года МУП «Фармация» прекратит работу в селе Горки. «Чтобы снабжать сельчан лекарствами, будут завозиться препараты в горьковскую участковую больницу. Один сотрудник будет переведен фельдшером в аптечное учреждение. В дополнение к этому аптечному пункту в Горках мы планируем построить здание аптеки на 50 квадратных метров, которое можно будет сдавать в аренду предпринимателям», — рассказал глава района.

В селе Овгорт пока нет участкового уполномоченного. Вакансии сохраняются не только в Овгорте, но и в Шурышкарах и в Горках. «Поэтому если у кого-то есть желание служить в органах внутренних дел, прошу обращаться к руководству местной полиции», — сказал Олег Попов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе (ЯНАО) один из подрядчиков нарушил сроки капремонта более десятка многоквартирных домов. Нарушителю будут предъявлены штрафы и пени.