Мэр из ЯНАО пообещал наказать подрядчика, нарушившего сроки капремонта

15 ноября 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Попов провел совещание и установил подрядчику срок завершения работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шурышкарском районе (ЯНАО) один из подрядчиков нарушил сроки капремонта более десятка многоквартирных домов. Мэр Олег Попов по итогам совещания заявил, что нарушителю будут предъявлены штрафы и пени, а правоохранителям направлены материалы для возбуждения административного производства. «Проблема остается лишь с одним подрядчиком. Это компания из Лабытнанги, взявшая в капремонт более десятка домов. В некоторых из них ремонт не завершен до сих пор. Готовятся материалы для решения вопроса о возбуждении административного производства. Накажут и рублем, предъявив финансовые претензии — штрафы и пени за невыполненный в срок капремонт», — сообщил Попов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Помимо сроков, претензии есть и к качеству материалов, использованных строителями и к самому ремонту. Подрядчику установлен срок до конца месяца. За это время он должен отчитаться о завершении всех работ. Ранее Попов получил от семьи Петуховых из села Мужи обращение. Ямальцы пожаловались, что в их доме в срок не завершен капремонт по адресной программе, а выполненные работы имеют ряд недостатков. Глава района назначил совещание по данной проблеме.

В Шурышкарском районе (ЯНАО) один из подрядчиков нарушил сроки капремонта более десятка многоквартирных домов. Мэр Олег Попов по итогам совещания заявил, что нарушителю будут предъявлены штрафы и пени, а правоохранителям направлены материалы для возбуждения административного производства. «Проблема остается лишь с одним подрядчиком. Это компания из Лабытнанги, взявшая в капремонт более десятка домов. В некоторых из них ремонт не завершен до сих пор. Готовятся материалы для решения вопроса о возбуждении административного производства. Накажут и рублем, предъявив финансовые претензии — штрафы и пени за невыполненный в срок капремонт», — сообщил Попов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Помимо сроков, претензии есть и к качеству материалов, использованных строителями и к самому ремонту. Подрядчику установлен срок до конца месяца. За это время он должен отчитаться о завершении всех работ. Ранее Попов получил от семьи Петуховых из села Мужи обращение. Ямальцы пожаловались, что в их доме в срок не завершен капремонт по адресной программе, а выполненные работы имеют ряд недостатков. Глава района назначил совещание по данной проблеме.