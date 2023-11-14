14 ноября 2023
13 ноября 2023

Мэр из ЯНАО пообещал наказать подрядчика, нарушившего сроки капремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Попов провел совещание и установил подрядчику срок завершения работ Фото:

В Шурышкарском районе (ЯНАО) один из подрядчиков нарушил сроки капремонта более десятка многоквартирных домов. Мэр Олег Попов по итогам совещания заявил, что нарушителю будут предъявлены штрафы и пени, а правоохранителям направлены материалы для возбуждения административного производства.

«Проблема остается лишь с одним подрядчиком. Это компания из Лабытнанги, взявшая в капремонт более десятка домов. В некоторых из них ремонт не завершен до сих пор. Готовятся материалы для решения вопроса о возбуждении административного производства. Накажут и рублем, предъявив финансовые претензии — штрафы и пени за невыполненный в срок капремонт», — сообщил Попов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Помимо сроков, претензии есть и к качеству материалов, использованных строителями и к самому ремонту. Подрядчику установлен срок до конца месяца. За это время он должен отчитаться о завершении всех работ.

Ранее Попов получил от семьи Петуховых из села Мужи обращение. Ямальцы пожаловались, что в их доме в срок не завершен капремонт по адресной программе, а выполненные работы имеют ряд недостатков. Глава района назначил совещание по данной проблеме.

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В Шурышкарском районе (ЯНАО) один из подрядчиков нарушил сроки капремонта более десятка многоквартирных домов. Мэр Олег Попов по итогам совещания заявил, что нарушителю будут предъявлены штрафы и пени, а правоохранителям направлены материалы для возбуждения административного производства. «Проблема остается лишь с одним подрядчиком. Это компания из Лабытнанги, взявшая в капремонт более десятка домов. В некоторых из них ремонт не завершен до сих пор. Готовятся материалы для решения вопроса о возбуждении административного производства. Накажут и рублем, предъявив финансовые претензии — штрафы и пени за невыполненный в срок капремонт», — сообщил Попов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Помимо сроков, претензии есть и к качеству материалов, использованных строителями и к самому ремонту. Подрядчику установлен срок до конца месяца. За это время он должен отчитаться о завершении всех работ. Ранее Попов получил от семьи Петуховых из села Мужи обращение. Ямальцы пожаловались, что в их доме в срок не завершен капремонт по адресной программе, а выполненные работы имеют ряд недостатков. Глава района назначил совещание по данной проблеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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