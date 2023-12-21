Ангола вышла из ОПЕК+

Angop: Ангола выходит из состава ОПЕК из-за разногласий по нефтяным квотам

21 декабря 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Ангола вышла из ОПЕК из-за разногласий по нефтяным квотам Фото: Алексей Андронов © URA.RU Ангола выходит из состава ОПЕК. Об этом сообщил министр нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо. «Ангола выходит из состава ОПЕК. <…> Это тщательно взвешенное решение», — передает слова Диамонтино Азеведо агентство Анголы ANGOP. Ангола приняла решение о выходе из ОПЕК из-за разногласий по нефтяным квотам. Также в стране считают, что от участия в объединении они не получают никакой пользы. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — это международная организация, созданная с целью контроля за добычей нефти. ОПЕК ставила цель добывать около 1110 тысяч баррелей нефти в день, но Ангола хотела дополнительно выкачивать еще 70 тысяч баррелей.

Ангола выходит из состава ОПЕК. Об этом сообщил министр нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо. «Ангола выходит из состава ОПЕК. <…> Это тщательно взвешенное решение», — передает слова Диамонтино Азеведо агентство Анголы ANGOP. Ангола приняла решение о выходе из ОПЕК из-за разногласий по нефтяным квотам. Также в стране считают, что от участия в объединении они не получают никакой пользы. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — это международная организация, созданная с целью контроля за добычей нефти. ОПЕК ставила цель добывать около 1110 тысяч баррелей нефти в день, но Ангола хотела дополнительно выкачивать еще 70 тысяч баррелей.