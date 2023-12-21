Ангола вышла из ОПЕК+

Angop: Ангола выходит из состава ОПЕК из-за разногласий по нефтяным квотам
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Клипарты. Сургут , качалка, нефть
Ангола вышла из ОПЕК из-за разногласий по нефтяным квотам Фото:

Ангола выходит из состава ОПЕК. Об этом сообщил министр нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо.

«Ангола выходит из состава ОПЕК. <…> Это тщательно взвешенное решение», — передает слова Диамонтино Азеведо агентство Анголы ANGOP. Ангола приняла решение о выходе из ОПЕК из-за разногласий по нефтяным квотам. Также в стране считают, что от участия в объединении они не получают никакой пользы.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — это международная организация, созданная с целью контроля за добычей нефти. ОПЕК ставила цель добывать около 1110 тысяч баррелей нефти в день, но Ангола хотела дополнительно выкачивать еще 70 тысяч баррелей.

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Ангола выходит из состава ОПЕК. Об этом сообщил министр нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо. «Ангола выходит из состава ОПЕК. <…> Это тщательно взвешенное решение», — передает слова Диамонтино Азеведо агентство Анголы ANGOP. Ангола приняла решение о выходе из ОПЕК из-за разногласий по нефтяным квотам. Также в стране считают, что от участия в объединении они не получают никакой пользы. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — это международная организация, созданная с целью контроля за добычей нефти. ОПЕК ставила цель добывать около 1110 тысяч баррелей нефти в день, но Ангола хотела дополнительно выкачивать еще 70 тысяч баррелей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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