Ангола вышла из ОПЕК+

Ангола выходит из состава ОПЕК. Об этом сообщил министр нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо.
«Ангола выходит из состава ОПЕК. <…> Это тщательно взвешенное решение», — передает слова Диамонтино Азеведо агентство Анголы ANGOP. Ангола приняла решение о выходе из ОПЕК из-за разногласий по нефтяным квотам. Также в стране считают, что от участия в объединении они не получают никакой пользы.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — это международная организация, созданная с целью контроля за добычей нефти. ОПЕК ставила цель добывать около 1110 тысяч баррелей нефти в день, но Ангола хотела дополнительно выкачивать еще 70 тысяч баррелей.
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