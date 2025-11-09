Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Интересное

Путину подарили пластинку с калмыцким электропанком

09 ноября 2025 в 19:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путину подарили пластинку с калмыцким электропанком

Путину подарили пластинку с калмыцким электропанком

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Президенту России Владимиру Путину презентовали виниловую пластинку с музыкой в жанре калмыцкого электропанка. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Андрей Зарубин.

«Какая у Путина теперь есть музыкальная пластинка и какие композиции он может послушать?», — комментирует Андрей Зарубин в своем telegram-канале. Известно, что виниловые пластинки с необычными музыкальными композициями периодически дарят российскому лидеру во время различных официальных мероприятий и рабочих встреч.

Калмыцкий электропанк представляет собой уникальное музыкальное направление, сочетающее традиционные мотивы калмыцкого фольклора с современными электронными звучаниями и элементами панк-рока. Этот экспериментальный жанр продолжает развиваться и приобретает популярность среди ценителей альтернативной музыки в России и за рубежом.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал