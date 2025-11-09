Путину подарили пластинку с калмыцким электропанком
Путину подарили пластинку с калмыцким электропанком
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Президенту России Владимиру Путину презентовали виниловую пластинку с музыкой в жанре калмыцкого электропанка. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Андрей Зарубин.
«Какая у Путина теперь есть музыкальная пластинка и какие композиции он может послушать?», — комментирует Андрей Зарубин в своем telegram-канале. Известно, что виниловые пластинки с необычными музыкальными композициями периодически дарят российскому лидеру во время различных официальных мероприятий и рабочих встреч.
Калмыцкий электропанк представляет собой уникальное музыкальное направление, сочетающее традиционные мотивы калмыцкого фольклора с современными электронными звучаниями и элементами панк-рока. Этот экспериментальный жанр продолжает развиваться и приобретает популярность среди ценителей альтернативной музыки в России и за рубежом.
