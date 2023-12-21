РИАН: в Москве не будет салютов в Новый год и Рождество

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Салют над Москвой с Воробьевых Гор. Москва, салют
В Москве не будут запускать салюты в новогодние праздники Фото:

В Москве не будут запускать салюты в Новый год и на Рождество. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники из правительства страны.

«На Новый год и Рождество Христово [запуск фейерверков] в Москве не предусмотрено», — рассказал собеседник агентства. До этого в Госдуме выступили за запрет запуска салютов в новогодние праздники.

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В Москве не будут запускать салюты в Новый год и на Рождество. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники из правительства страны. «На Новый год и Рождество Христово [запуск фейерверков] в Москве не предусмотрено», — рассказал собеседник агентства. До этого в Госдуме выступили за запрет запуска салютов в новогодние праздники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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