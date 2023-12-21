РИАН: в Москве не будет салютов в Новый год и Рождество

21 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

В Москве не будут запускать салюты в новогодние праздники Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве не будут запускать салюты в Новый год и на Рождество. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники из правительства страны. «На Новый год и Рождество Христово [запуск фейерверков] в Москве не предусмотрено», — рассказал собеседник агентства. До этого в Госдуме выступили за запрет запуска салютов в новогодние праздники.

В Москве не будут запускать салюты в Новый год и на Рождество. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники из правительства страны. «На Новый год и Рождество Христово [запуск фейерверков] в Москве не предусмотрено», — рассказал собеседник агентства. До этого в Госдуме выступили за запрет запуска салютов в новогодние праздники.