РИАН: в Москве не будет салютов в Новый год и Рождество

В Москве не будут запускать салюты в новогодние праздники
В Москве не будут запускать салюты в Новый год и на Рождество. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники из правительства страны.
«На Новый год и Рождество Христово [запуск фейерверков] в Москве не предусмотрено», — рассказал собеседник агентства. До этого в Госдуме выступили за запрет запуска салютов в новогодние праздники.
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