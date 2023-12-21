Собчак о критике вечеринки Ивлеевой: каждый сам решает, куда ходить «с голой жопой»

Собчак выступила в защиту участников скандальной вечеринки Ивлеевой

21 декабря 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак вступилась за участников вечеринки от Анастасии Ивлеевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская журналистика Ксения Собчак высказалась по поводу проведения блогером Настей Ивлеевой скандальной вечеринки в Москве, где гости были в откровенных нарядах. Она ответила на критику данного мероприятия со стороны общественности и заявила, что каждый сам решает, куда ходить «с голой жопой». «Может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело», — подчеркнула Ксения Собчак в своем telegram-канале. Она также добавила, что пока в одном месте убивают людей и голодают дети, в другом кто-то пьет шампанское. Собчак подытожила, что траур не может длиться вечно. В ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, которую посетили десятки звезд. После того как фото с мероприятия утекли в соцсети, общественники начали возмущаться из-за откровенных нарядов гостей. Одна из участниц вечеринка певица Лолита Милявская рассказала, что вечеринка была в организована в стиле арт и участники соблюдали грань, не заходя в рамки эротики. Некоторые общественники этого не оценили. Активисты движения «Зов народа» даже написали жалобу в Генпрокуратуру. На стороне критиков выступила и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она назвала это мероприятие «циничным» и осудили участников за проведение вечеринки, пока «гибнут ребята на СВО». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская журналистика Ксения Собчак высказалась по поводу проведения блогером Настей Ивлеевой скандальной вечеринки в Москве, где гости были в откровенных нарядах. Она ответила на критику данного мероприятия со стороны общественности и заявила, что каждый сам решает, куда ходить «с голой жопой». «Может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело», — подчеркнула Ксения Собчак в своем telegram-канале. Она также добавила, что пока в одном месте убивают людей и голодают дети, в другом кто-то пьет шампанское. Собчак подытожила, что траур не может длиться вечно. В ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, которую посетили десятки звезд. После того как фото с мероприятия утекли в соцсети, общественники начали возмущаться из-за откровенных нарядов гостей. Одна из участниц вечеринка певица Лолита Милявская рассказала, что вечеринка была в организована в стиле арт и участники соблюдали грань, не заходя в рамки эротики. Некоторые общественники этого не оценили. Активисты движения «Зов народа» даже написали жалобу в Генпрокуратуру. На стороне критиков выступила и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она назвала это мероприятие «циничным» и осудили участников за проведение вечеринки, пока «гибнут ребята на СВО».