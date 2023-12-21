Жителя ХМАО осудили за дискредитацию российской армии

21 декабря 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Суд признал сургутятина виновным в дискредитации ВС РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд Сургута вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в дискредитации ВС РФ. Мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в городском суде. «Савельева В. И. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорока тысяч рублей) рублей», — сообщается в картотеке суда. Мужчина вышел к торговому центру с плакатом, дискредитирующим ВС РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО педагог расклеила на заборе школы листовки, дискредитирующие ВС РФ. На женщину был составлен административный протокол.

Суд Сургута вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в дискредитации ВС РФ. Мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в городском суде. «Савельева В. И. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорока тысяч рублей) рублей», — сообщается в картотеке суда. Мужчина вышел к торговому центру с плакатом, дискредитирующим ВС РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО педагог расклеила на заборе школы листовки, дискредитирующие ВС РФ. На женщину был составлен административный протокол.