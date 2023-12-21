Жителя ХМАО осудили за дискредитацию российской армии

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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
Суд признал сургутятина виновным в дискредитации ВС РФ Фото:

Суд Сургута вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в дискредитации ВС РФ. Мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в городском суде.

«Савельева В. И. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорока тысяч рублей) рублей», — сообщается в картотеке суда. Мужчина вышел к торговому центру с плакатом, дискредитирующим ВС РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО педагог расклеила на заборе школы листовки, дискредитирующие ВС РФ. На женщину был составлен административный протокол.

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Суд Сургута вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в дискредитации ВС РФ. Мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в городском суде. «Савельева В. И. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорока тысяч рублей) рублей», — сообщается в картотеке суда. Мужчина вышел к торговому центру с плакатом, дискредитирующим ВС РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО педагог расклеила на заборе школы листовки, дискредитирующие ВС РФ. На женщину был составлен административный протокол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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