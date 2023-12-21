Путин оценил дипломатический подход с главой Венесуэлы по ситуации с Гайаной

Путин и Мадуро обсудили ситуацию вокруг района Эссекибо

21 декабря 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили сотрудничество между странами и территориальный спор с Гайаной Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе него венесуэльский лидер рассказал о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо. Российский глава высказался в пользу дипломатического подхода разрешения территориального спора. «Николас Мадуро проинформировал о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо. Владимир Путин высказался в пользу разрешения венесуэльско-гайанского территориального спора политико-дипломатическими средствами», — сообщается об итогах разговора на официальном сайте президента России. Лидеры также обсудили вопросы сотрудничества в области экономики и энергетики между их странами и формирование многополярного миропорядка. Николаса Мадуро пригласили посетить Россию в 2024 году. В конце ноября Венесуэла начала военную операцию по присоединению Эссекибо, на который претендовала Гайана. Спор вокруг территории продолжается более 100 лет. В декабре лидеры Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али встретились, чтобы обсудить разногласия.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе него венесуэльский лидер рассказал о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо. Российский глава высказался в пользу дипломатического подхода разрешения территориального спора. «Николас Мадуро проинформировал о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо. Владимир Путин высказался в пользу разрешения венесуэльско-гайанского территориального спора политико-дипломатическими средствами», — сообщается об итогах разговора на официальном сайте президента России. Лидеры также обсудили вопросы сотрудничества в области экономики и энергетики между их странами и формирование многополярного миропорядка. Николаса Мадуро пригласили посетить Россию в 2024 году. В конце ноября Венесуэла начала военную операцию по присоединению Эссекибо, на который претендовала Гайана. Спор вокруг территории продолжается более 100 лет. В декабре лидеры Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али встретились, чтобы обсудить разногласия.