Путин оценил дипломатический подход с главой Венесуэлы по ситуации с Гайаной

Путин и Мадуро обсудили ситуацию вокруг района Эссекибо
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Клипарт. Сток Сайт президента России, мадуро николас
Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили сотрудничество между странами и территориальный спор с Гайаной Фото:

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе него венесуэльский лидер рассказал о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо. Российский глава высказался в пользу дипломатического подхода разрешения территориального спора.

«Николас Мадуро проинформировал о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо. Владимир Путин высказался в пользу разрешения венесуэльско-гайанского территориального спора политико-дипломатическими средствами», — сообщается об итогах разговора на официальном сайте президента России.

Лидеры также обсудили вопросы сотрудничества в области экономики и энергетики между их странами и формирование многополярного миропорядка. Николаса Мадуро пригласили посетить Россию в 2024 году.

В конце ноября Венесуэла начала военную операцию по присоединению Эссекибо, на который претендовала Гайана. Спор вокруг территории продолжается более 100 лет. В декабре лидеры Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али встретились, чтобы обсудить разногласия.

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе него венесуэльский лидер рассказал о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо. Российский глава высказался в пользу дипломатического подхода разрешения территориального спора. «Николас Мадуро проинформировал о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо. Владимир Путин высказался в пользу разрешения венесуэльско-гайанского территориального спора политико-дипломатическими средствами», — сообщается об итогах разговора на официальном сайте президента России. Лидеры также обсудили вопросы сотрудничества в области экономики и энергетики между их странами и формирование многополярного миропорядка. Николаса Мадуро пригласили посетить Россию в 2024 году. В конце ноября Венесуэла начала военную операцию по присоединению Эссекибо, на который претендовала Гайана. Спор вокруг территории продолжается более 100 лет. В декабре лидеры Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али встретились, чтобы обсудить разногласия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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