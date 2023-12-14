Президенты Венесуэлы и Гайаны встретились из-за спорного региона Эссекибо

15 декабря 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Лидеры Венесуэлы и Гайаны встретились для урегулирования территориального конфликта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лидеры Венесуэлы Николас Мадуро и Гайаны Ирфаан Али встретились в Сент-Винсенте и Гренадинах для обсуждения мирного разрешения спора вокруг территории Эссекибо. Об этом сообщил гайанский лидер. «Мы выступаем за мирное сосуществование с Венесуэлой и любой другой страной региона. <…> Наш приоритет — мир в регионе, и каждая угроза использования силы должна быть отвергнута, и каждая сторона должна вести себя ответственно», — заявил президент республики Али после переговоров с президентом Венесуэлы в Сент-Винсенте. Трансляция выступления политика велась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В конце ноября Венесуэла начала военную операцию по присоединению спорного региона, на который также претендует Гайана. Конфликт возник после того, как несколько нефтяных компаний начали разработку месторождений в морских районах, которые не были разделены между ними. Спор между двумя странами продолжается более 100 лет, но обострился именно сейчас. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль предложил властям Гайане провести встречу на высшем уровне для обсуждения территориального конфликта между республиками.

Лидеры Венесуэлы Николас Мадуро и Гайаны Ирфаан Али встретились в Сент-Винсенте и Гренадинах для обсуждения мирного разрешения спора вокруг территории Эссекибо. Об этом сообщил гайанский лидер. «Мы выступаем за мирное сосуществование с Венесуэлой и любой другой страной региона. <…> Наш приоритет — мир в регионе, и каждая угроза использования силы должна быть отвергнута, и каждая сторона должна вести себя ответственно», — заявил президент республики Али после переговоров с президентом Венесуэлы в Сент-Винсенте. Трансляция выступления политика велась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В конце ноября Венесуэла начала военную операцию по присоединению спорного региона, на который также претендует Гайана. Конфликт возник после того, как несколько нефтяных компаний начали разработку месторождений в морских районах, которые не были разделены между ними. Спор между двумя странами продолжается более 100 лет, но обострился именно сейчас. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль предложил властям Гайане провести встречу на высшем уровне для обсуждения территориального конфликта между республиками.