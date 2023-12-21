Курганцы пожаловались на тяжелые условия труда у производителя холодца

Жители Кургана раскритиковали условия труда у производителя холодца ООО «Степанов». Бывшие работники пожаловались на холод в цехе, в котором приходилось трудиться допоздна. Об этом горожане поделились в комментариях в соцсети.
«На производстве холодца работы очень много, цех естественно холодный. В 20 часов вечера там никто не уходит. Многие работники состоят на учете у ревматолога из-за огромной нагрузки на суставы», — сообщила в комментарии бывшая сотрудница организации в группе «Черный список Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Жительница Кургана уточнила в комментариях, что у производителя холодца выгоднее работать без официального трудоустройства за 200 рублей в час и до пяти вечера. Горожане написали больше 100 комментариев, в которых отметили короткие перерывы и нервную обстановку в коллективе, связанную с высокой текучкой кадров.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Степанов» по теме публикации. Ответ ожидается.
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