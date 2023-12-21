Курганцы пожаловались на тяжелые условия труда у производителя холодца

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Презентация и дегустация колбасных изделий от производителей ЦК Урал, нарезка, закуска, холодец, еда
Бывшие работники пожаловались на холод в цехе, где производят холодец Фото:

Жители Кургана раскритиковали условия труда у производителя холодца ООО «Степанов». Бывшие работники пожаловались на холод в цехе, в котором приходилось трудиться допоздна. Об этом горожане поделились в комментариях в соцсети.

«На производстве холодца работы очень много, цех естественно холодный. В 20 часов вечера там никто не уходит. Многие работники состоят на учете у ревматолога из-за огромной нагрузки на суставы», — сообщила в комментарии бывшая сотрудница организации в группе «Черный список Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Жительница Кургана уточнила в комментариях, что у производителя холодца выгоднее работать без официального трудоустройства за 200 рублей в час и до пяти вечера. Горожане написали больше 100 комментариев, в которых отметили короткие перерывы и нервную обстановку в коллективе, связанную с высокой текучкой кадров.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Степанов» по теме публикации. Ответ ожидается.

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Жители Кургана раскритиковали условия труда у производителя холодца ООО «Степанов». Бывшие работники пожаловались на холод в цехе, в котором приходилось трудиться допоздна. Об этом горожане поделились в комментариях в соцсети. «На производстве холодца работы очень много, цех естественно холодный. В 20 часов вечера там никто не уходит. Многие работники состоят на учете у ревматолога из-за огромной нагрузки на суставы», — сообщила в комментарии бывшая сотрудница организации в группе «Черный список Курган» в соцсети «ВКонтакте». Жительница Кургана уточнила в комментариях, что у производителя холодца выгоднее работать без официального трудоустройства за 200 рублей в час и до пяти вечера. Горожане написали больше 100 комментариев, в которых отметили короткие перерывы и нервную обстановку в коллективе, связанную с высокой текучкой кадров. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Степанов» по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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