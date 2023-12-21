Путин наградил челябинскую семью за воспитание детей

Президент России Владимир Путин наградил супругов Эльмира и Гульфину Зариповых из Челябинской области за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Указом президента Российской Федерации наградить медалью ордена „Родительская слава“ Эльмира Зарипова и Гульфину Зарипову из Челябинской области. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», — говорится в документе за подписью президента Путина.
Президент РФ ранее наградил знаком отличия за службу замруководителя аппарата губернатора Челябинской области Татьяну Язовских. Эту награду чиновница получила «За многолетнюю безупречную государственную службу».
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