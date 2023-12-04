Путин отметил чиновницу из аппарата губернатора Челябинской области

Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия за службу замруководителя аппарата губернатора Челябинской области Татьяну Язовских. Соответствующее решение было подписано главой государства.
«За многолетнюю безупречную государственную службу наградить знаком отличия „За безупречную службу“ XXVлет заместителя руководителя аппарата губернатора, начальника управления государственной службы правительства Челябинской области Татьяну Язовских», — говорится в документе. Там же указано, что машинисту электровоза депо Златоуста ЮУРЖД Дмитрию Теплову присвоено почетное звание «Заслуженного работника транспорта РФ».
В этом же документе к наградам представлены 17 медиков и два водителя из больниц Челябинской области. Работники областных больницы №2 и детской больницы заслужили их за высокий профессионализм и самоотверженность в экстремальных условиях.
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