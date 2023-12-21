21 декабря 2023

Премьер Венгрии встретится с Зеленским впервые после начала СВО

Орбан заявил, что принял приглашение о встрече с Зеленским
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Орбан рассказал журналистам, что получил предложение о встрече с Зеленским Фото:

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал о том, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече. Об этом политик заявил на пресс-конференции.

«Это будет двусторонняя встреча в какой-то момент в будущем», — передает Sky News заявление Орбана по поводу встречи с Зеленским. Встреча Орбана и Зеленского станет официально первой с начала конфликта на Украине.

Ранее Орбан заявил о том, что венгерский парламент не проголосует за вступление Украины в Евросоюз в течение двух лет. Он добавил, что не может себе представить обратное.

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал о том, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече. Об этом политик заявил на пресс-конференции. «Это будет двусторонняя встреча в какой-то момент в будущем», — передает Sky News заявление Орбана по поводу встречи с Зеленским. Встреча Орбана и Зеленского станет официально первой с начала конфликта на Украине. Ранее Орбан заявил о том, что венгерский парламент не проголосует за вступление Украины в Евросоюз в течение двух лет. Он добавил, что не может себе представить обратное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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