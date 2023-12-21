Премьер Венгрии встретится с Зеленским впервые после начала СВО

Орбан заявил, что принял приглашение о встрече с Зеленским

21 декабря 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

Орбан рассказал журналистам, что получил предложение о встрече с Зеленским Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал о том, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече. Об этом политик заявил на пресс-конференции. «Это будет двусторонняя встреча в какой-то момент в будущем», — передает Sky News заявление Орбана по поводу встречи с Зеленским. Встреча Орбана и Зеленского станет официально первой с начала конфликта на Украине. Ранее Орбан заявил о том, что венгерский парламент не проголосует за вступление Украины в Евросоюз в течение двух лет. Он добавил, что не может себе представить обратное.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал о том, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече. Об этом политик заявил на пресс-конференции. «Это будет двусторонняя встреча в какой-то момент в будущем», — передает Sky News заявление Орбана по поводу встречи с Зеленским. Встреча Орбана и Зеленского станет официально первой с начала конфликта на Украине. Ранее Орбан заявил о том, что венгерский парламент не проголосует за вступление Украины в Евросоюз в течение двух лет. Он добавил, что не может себе представить обратное.