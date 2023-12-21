21 декабря 2023

В Курганской области откроют памятник военным морякам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, офицеры, кортик, парадная форма, парад, день вмф, военные моряки
В курганском селе установят обелиск в честь военных моряков Фото:

В селе Целинное (Курганская область) планируется открытие памятника военным морякам. Об этом сообщил глава округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Обсудили предложение группы ветеранов-моряков об открытии в райцентре Целинное памятника военным морякам. Идею поддержали», — рассказал в посте Скоробогатов.

По словам главы округа, уже есть эскизы будущего обелиска. Он добавил, что памятник откроют в сквере имени Бухарова, ориентировочно в день Военно-морского флота.

В селе Целинном появится обелиск в честь военных моряков
В селе Целинном появится обелиск в честь военных моряков
Фото:

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В селе Целинное (Курганская область) планируется открытие памятника военным морякам. Об этом сообщил глава округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Обсудили предложение группы ветеранов-моряков об открытии в райцентре Целинное памятника военным морякам. Идею поддержали», — рассказал в посте Скоробогатов. По словам главы округа, уже есть эскизы будущего обелиска. Он добавил, что памятник откроют в сквере имени Бухарова, ориентировочно в день Военно-морского флота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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