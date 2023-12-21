В курганском селе установят обелиск в честь военных моряков
В селе Целинное (Курганская область) планируется открытие памятника военным морякам. Об этом сообщил глава округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Обсудили предложение группы ветеранов-моряков об открытии в райцентре Целинное памятника военным морякам. Идею поддержали», — рассказал в посте Скоробогатов.
По словам главы округа, уже есть эскизы будущего обелиска. Он добавил, что памятник откроют в сквере имени Бухарова, ориентировочно в день Военно-морского флота.
В селе Целинном появится обелиск в честь военных моряков
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