В Курганской области откроют памятник военным морякам. Фото

22 декабря 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

В курганском селе установят обелиск в честь военных моряков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Целинное (Курганская область) планируется открытие памятника военным морякам. Об этом сообщил глава округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Обсудили предложение группы ветеранов-моряков об открытии в райцентре Целинное памятника военным морякам. Идею поддержали», — рассказал в посте Скоробогатов. По словам главы округа, уже есть эскизы будущего обелиска. Он добавил, что памятник откроют в сквере имени Бухарова, ориентировочно в день Военно-морского флота. В селе Целинном появится обелиск в честь военных моряков Фото: страница Петра Скоробогатова в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/id510958932

В селе Целинное (Курганская область) планируется открытие памятника военным морякам. Об этом сообщил глава округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Обсудили предложение группы ветеранов-моряков об открытии в райцентре Целинное памятника военным морякам. Идею поддержали», — рассказал в посте Скоробогатов. По словам главы округа, уже есть эскизы будущего обелиска. Он добавил, что памятник откроют в сквере имени Бухарова, ориентировочно в день Военно-морского флота.