30 сентября 2025

В Кургане снесли деревья и детскую площадку возле строящего ЖК. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
На месте старой детской площадки в Кургане построят новую
В Кургане возле строящегося ЖК снесли деревья и детскую площадку. Стройка проходит на месте бывшего кинотеатра «Звездный». Об этом сообщается в соцсетях.

«Снесли детскую площадку возле „Звездного“ и срубили все деревья», — пишут в tg-канале «Типичный Курган». К посту прикреплено фото: на месте работает техника, рядом на земле лежат деревья.

Корреспондент URA.RU направил запрос в строительную компанию «Брусника». Там рассказали, что на этом месте сделают новую площадку.

