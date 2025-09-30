На месте старой детской площадки в Кургане построят новую
В Кургане возле строящегося ЖК снесли деревья и детскую площадку. Стройка проходит на месте бывшего кинотеатра «Звездный». Об этом сообщается в соцсетях.
Работу ведутся рядом со стройкой
«Снесли детскую площадку возле „Звездного“ и срубили все деревья», — пишут в tg-канале «Типичный Курган». К посту прикреплено фото: на месте работает техника, рядом на земле лежат деревья.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧасть курганцев выступила против сноса корта ради проекта уральского застройщика. Видео
Корреспондент URA.RU направил запрос в строительную компанию «Брусника». Там рассказали, что на этом месте сделают новую площадку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!