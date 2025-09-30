30 сентября 2025

Курганские рыбаки поразились отличному клеву у деревни Речкино. Фото

Щуки ловятся на Тоболе в Курганской области
На реке Тобол возле деревни Речкино в Белозерском округе Курганской области отлично ловятся щуки. Рыбаки хвастаются богатым уловом. Об этом рассказал рыбак в соцсети.

«Щука идет по Тоболу возле Речкино. Рыба ловится крупная», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».

Ранее житель Курганской области похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал в Белозерском округе на Тоболе недалеко от деревни Кошкино. В комментариях рыбаки подтверждают, что там был отличный клев. Они добавляют, что новичкам добраться от Кургана до места рыбалки поможет навигатор. 

Улов щук у деревни Речкино
