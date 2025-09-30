Щуки ловятся на Тоболе в Курганской области
На реке Тобол возле деревни Речкино в Белозерском округе Курганской области отлично ловятся щуки. Рыбаки хвастаются богатым уловом. Об этом рассказал рыбак в соцсети.
«Щука идет по Тоболу возле Речкино. Рыба ловится крупная», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».
Ранее житель Курганской области похвастался богатым уловом рыбы, которую поймал в Белозерском округе на Тоболе недалеко от деревни Кошкино. В комментариях рыбаки подтверждают, что там был отличный клев. Они добавляют, что новичкам добраться от Кургана до места рыбалки поможет навигатор.
Улов щук у деревни Речкино
