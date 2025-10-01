Все регионы
19:41
12 украинских БПЛА уничтожены над регионами России
19:39
Стало известно, как в России проиндексируют социальные выплаты
19:35
Стоматолог Гордиенко: в ЯНАО зубы лечить дешевле, чем в Москве и Тюмени
Редактор URA.RU Аллаяров проведет в СИЗО почти полгода, несмотря на отсутствие доказательств
19:33
Фура раздавила женщину в Екатеринбурге
19:29
В Тюмени пройдет XII Международный фестиваль детского и семейного кино
19:24
Музыка, спорт, ночные мероприятия и шоу: афиша событий в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко
Кровавая драма в Ульяновске: отец подозревается в убийстве жены и дочерей
19:21
В Перми приостановил работу отряд по поиску пропавших людей с 10-летней историей
19:21
В Афганистане опровергли введение запрета на интернет
19:21
Турецкие саперы уничтожили предположительно украинский катер у своих берегов. Видео
Путин ответил на «страшилки» об ударах «Томагавками» по Москве и Крыму
19:20
В ХМАО подсчитали цену самого популярного ремонта квартир
19:13
Франция начала работать над своей ядерной доктриной
19:05
Названа возможная причина жестокой расправы над детьми и женщиной в Ульяновской области
Скрывался на виду 30 лет, держа в страхе студентов: как бывший чиновник оказался барнаульским маньяком
19:05
Названа дата следующего заседания по ОПЕК
19:03
В Тюмень съехались пенсионеры из Австралии, Финляндии и Казахстана
19:03
В Кургане новый мурал украсил фасад школы. Видео
Никаких иномарок: список автомобилей, на которые пересядут таксисты в скором времени. Инфографика
19:01
В Екатеринбурге у одного из отравившихся в школе выявили норовирус
19:00
Лидер КПРФ в Кургане заявил о нарушениях на выборах и притеснении коммунистов
18:59
Какие праздники отмечают 2 октября 2025: что можно и нельзя делать в этот день
Новый мировой порядок: какой ожидается речь Путина на «Валдае» и где ее можно послушать
18:54
Макрон согласился с премьером Бельгии, что нельзя использовать активы России
18:53
«Анкалаев может нокаутировать Перейру»: прогноз на главные бои UFC 320 и PFL CS 3
18:52
Вице-премьер рассказал о ситуации с бензином в России
Трамваи и автобусы в России станут круглосуточными
18:47
Мэр Орлов напомнил екатеринбуржцам про их боль — из-за метро
18:45
«Заставить паниковать»: мошенники нашли необычный способ обмана россиян при помощи голоса
18:43
Многоэтажный дом частично рухнул в Нью-Йорке
ВС РФ освободили Вербовое, дроном убит экс-глава Новой Каховки: карта СВО на 1 октября
18:43
Главную больницу ХМАО возглавил тюменский коллега директора депздрава
18:37
В Курганской области сняли ограничения на посещение лесов
18:36
Вероятный убийца своих детей и жены страдает психическим расстройством
«Хочешь мира — готовься к войне»: Песков — о конфликте на Украине, ситуации вокруг ЗАЭС и воровстве активов РФ
18:33
Тюменская делегация провела серию деловых переговоров в Беларуси
18:32
В Пермском университете вместо двух появится один огромный факультет
18:30
Концерты, спектакли, выставки: афиша в первый уик-энд октября в Новом Уренгое и Надыме
Экс-мэр Каховки стал жертвой «Бабы Яги»: как бизнесмен Леонтьев возглавлял город в трудные времена
18:28
ЦАХАЛ официально разделил Газу на север и юг
18:26
«Кожно-жопные ощущения»: Лебедев раскрыл екатеринбуржцам, что заставляет его менять мир к лучшему
18:25
Наемники из Украины встали на сторону мятежников в Судане
Аппетиты Киева растут: что такое инициатива PURL и сколько миллиардов запросил через нее Зеленский
18:21
Стало известно, в каких звезд шоу-бизнеса чаще всего влюбляются тюменцы
18:20
В Перми спасатели вытащили из грязи восьмилетнюю девочку
18:16
Глава семейства мог зарезать двух дочек и жену в Ульяновске. Видео
ВСУ атакуют дронами промышленные объекты России: карта ударов БПЛА 1 октября
18:15
Курганская область в числе лидеров по доле грязных водоемов
18:15
Роспотребнадзор помог жителю ХМАО избавиться от навязанных страховок
18:15
Сотрудник курганской агрофирмы получил страшные травмы в ДТП, врезавшись в КамАЗ
«С беспилотниками не связано»: в Ярославле загорелся НПЗ — что происходит на месте ЧП
18:11
Уральский металлургический гигант освоил новые виды металлопроката
18:07
Мощный пожар произошел в промзоне на юге Москвы. Видео
18:06
В Париже решат вопрос временного освобождения баскетболиста Касаткина
В России создадут конкурентов американским IT-гигантам
18:05
Армения собралась купить малый модульный реактор
18:03
СЭ: Евгений Кузнецов подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»
18:00
Суд арестовал сотрудника банка, зарезавшего свою начальницу
В Мюнхене прогремели взрывы и выстрелы, известно об одном погибшем: ситуация к этому часу
18:00
В Варшаве арестовали украинца, подозреваемого в теракте на «Северном потоке»
18:00
Курганским подросткам начали отказывать в работе из-за тату: зачем дети их набивают
18:00
Концерт группы «Чайф», ярмарка и кинопремьеры: афиша первого уик-энда октября в Салехарде и Лабытнанги
Правительство США приостановило работу: что такое шатдаун и почему он выгоден Трампу
17:59
Валиева продолжит спортивную карьеру в школе Навки
17:59
«Россети» выиграли в борьбе с властями Пермского края
17:58
Делегация Тюменской области участвует в международном строительном форуме в Екатеринбурге
Подрядчика крупнейших застройщиков Екатеринбурга требуют признать банкротом
17:56
Челябинское «Южуралзолото» выплатило по облигациям 143 миллиона рублей
17:56
Украинские наемники погибли в Судане
17:55
Челябинский застройщик присоединился к реконструкции «Уралмаша» в Екатеринбурге. Фото
В России готовятся отметить День учителя: какие выплаты и льготы положены педагогам
17:53
В Екатеринбурге глава Минстроя РФ предложил отправлять работать по распределению выпускников-строителей
17:52
Стало известно, что будет с инфляцией в РФ к концу года
17:49
В Москве по делу о фейках задержали депутата от «Яблока» Круглова
17:49
В Березниках машинист комбината погиб под завалами
17:48
Shot: у писателя Быкова* арестовали недвижимость в Москве
17:47
Стало известно состояние школьника после ЧП в губкинской школе
17:43
Индия готовится к приезду Путина
17:41
Стало известно, кто первым узнал об убийстве детей и их матери в Ульяновске
17:40
Свердловский полицейский стал самым метким и быстрым в России. Фото
17:40
Во сколько обойдутся поездки на осенние каникулы семьям ХМАО
17:40
У фенеков из Пермского зоопарка появился опекун
17:39
СК задержал зампреда партии «Яблоко» Максима Круглова
17:39
«Бомж-тур» для олигархов возмутил тюменские власти
17:35
В Кургане мошенники обманули супружескую пару почти на восемь миллионов рублей
17:34
Текслер рассказал об отдельном направлении помощи ветеранам СВО. Видео
17:32
Новак раскрыл уровень инфляции в России за сентябрь
17:31
День учителя в 2025 году: какого числа, история праздника и что подарить
17:29
Тела маленьких детей и женщины обнаружили в Ульяновске
17:29
Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть при простуде
17:26
Актера Калюжного отпустили из армии в кино
17:25
Агутин задолжал налоговой больше миллиона рублей
17:24
Какие автобусы в Тюмени работают после 22:00. Список
17:21
Топливный союз предупредил об угрозе закрытия части АЗС из-за нерентабельности
17:20
В Пермском крае пришлось закрыть еще одно отделение связи Почты России
17:19
Загадочно пропавшего свердловчанина нашли мертвым. Фото
17:12
G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ
17:10
«Терпи, моя красавица»: иностранцы скупают одежду с цитатами Путина
17:09
«Это слишком»: Орбан дал понять, что думает о вступлении Украины в ЕС
17:07
Что известно о чиновнике Чернове, которого называют новым руководителем дорожной компании «Курганавтодор»
17:05
В Перми взлетели цены на растворимый кофе
17:00
Bloomberg: G7 готовит новые жесткие санкции против России
16:59
Путин назначил нового посла РФ в Йемене
16:58
Орбан: Третья мировая война может начаться в любой момент
16:57
В Венгрии решили бороться с иностранными дронами
16:55
В челябинском заксобрании упразднят три комитета
16:54
Мэрия Аши выплатит 50 тысяч рублей ребенку, которого за лицо укусила собака
16:47
В Челябинской области растет уровень заболеваемости ОРВИ
16:46
В Венгрии не нашли альтернативы российской нефти
16:45
Топ-5 высокооплачиваемых рабочих профессий в ЯНАО
16:44
Пермяк за год потратил 900 тысяч на аренду авто в каршеринге
16:44
Путин назначил нового посла в Йемене
16:44
Тюменский банкир отправился в колонию за кражу 9 миллионов у пенсионеров
16:43
В Сургуте вынесли меру пресечения по делу о двойном убийстве
16:42
Чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог посетил Пермский край и дал мастер-классы
16:42
Авиарейсов на курорты Египта из Челябинска станет больше с октября
16:37
Тюменская полиция прокомментировала новость о нападении мужчины с ножом на школьницу
16:37
Пранкеры Вован и Лексус выведали у Пауэр данные о финансировании распада Украины
16:36
Каждый десятый житель Челябинской области оформил самозапрет на кредиты
16:36
«Риск возникновения заболеваний»: на курганском предприятии произвели куриный фарш с опасными бактериями
16:34
Bild: мужчина, поджегший дом родителей в Мюнхене, застрелил отца и ранил мать
16:32
На Ямале начинают искать лучших журналистов
16:32
В Елабуге нашли останки мужчины, с которым жестоко расправился собутыльник
16:30
Жога: поддержка бойцов СВО нужна с момента заключения контракта
16:30
«Посикунчик за 78 000 — не просто пирожок»: владелец культового кафе о гастрохитах у туристов и пермской кухне
16:27
Президент Кавелашвили: Война с Россией привела бы Грузию к катастрофе
16:23
Ямальские офтальмологи начнут лечить детей в Пурпе
16:23
Пермяков ждет массовое отключение телевидения и радио
16:22
Пермяк отсудил 327 тысяч рублей у «М.Видео» за сломанный айфон
16:20
Семья из Екатеринбурга лишилась 200 тысяч, связавшись с горе-мастером
16:17
Греф: в мире ближайшие 10 лет появится ИИ, который решит проблемы человечества
16:15
Прокурор запросил в суде реальный срок экс-главе шахматной федерации ХМАО
16:15
В Челябинской области в сентябре выпало до 175% месячной нормы осадков
16:15
На Курган и Шадринск обрушится сильный ветер
16:11
Лебедев и Дибров устроили перформанс в Екатеринбурге на глазах у федерального министра. Фото, видео
16:10
ЕС не может определиться с кредитами Украине за счет российских активов
16:09
На второй круг: в челябинских округах пройдут повторные выборы
16:07
В Кургане высадят новые деревья на месте снесенных у строящегося ЖК. Фото, видео
16:04
Каким будет прожиточный минимум в Свердловской области в 2026 году
16:01
Зеленский сделал Парубия Героем Украины посмертно
16:00
Ямальцы просят губернатора разрешить подогрев машин от электросетей
15:58
В Перми молодого бизнесмена осудят за вывод миллионов за границу
15:56
В Челябинской области число поставивших вакцину от гриппа выросло до 500 тысяч человек. Видео
15:55
NI: Россия может потопить самый дорогой авианосец ВМС США в случае войны с НАТО
15:54
Стало известно, когда встретятся российская и американская делегации
15:53
Челябинская область вошла в число лидеров по количеству геобрендов
15:51
Путин обсудил с Совбезом повышение информационной безопасности
15:50
Дроны и тепловые пушки: мэр Мокан оценил готовность Шадринска к возможным ЧС. Фото
15:48
ФСБ показала кадры задержания причастных к подготовке массовых убийств
15:47
Робби Уильямс впервые рассказал о своем диагнозе
15:47
«Драйв-80»: Курганская филармония приглашает в путешествие в золотую эру ретро-хитов. Афиша
15:45
Уральские заводчане предложили инновационные решения для развития бизнеса
15:45
В ТКТО отреагировали на грубость актеров Тюменского драмтетра
15:44
Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии
15:44
Рябков: третий раунд переговоров между РФ и США точно пройдет осенью
15:43
Глава Минстроя РФ посетил строящийся кампус УрФУ. Фото
15:41
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении мигрантов-маршрутчиков
15:40
Украина выпросила у ЕС несколько миллиардов евро
15:39
Челябинка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 90 мигрантов
15:38
MAX блокирует доступ россиянам через неофициальные версии приложения
15:36
В Екатеринбурге станет больше трамвайных линий
15:34
Умер футбольный арбитр из Кургана Сергей Сысенко. Фото
15:34
В Кургане откроется новая игровая площадка для детей в проблемном ТЦ Заозерного. Фото
15:34
Предтрен в лицей Екатеринбурга, где стало плохо ученикам, принес сын экс-судьи
15:33
В российские самолеты проведут интернет
15:33
Путин собрал Совбез по вопросу информационной безопасности
15:32
Автоэксперт объяснил, когда лучше всего менять летние шины на зимние
15:31
Санду призывает вывести российские войска из Приднестровья мирным путем
15:30
Пермские посикунчики станут актерами театра
15:27
Дерипаска сравнил российский бизнес с бурлаками на Волге
15:22
В известном долгострое Тюмени откроется кофейня
15:21
Несколько дронов сбила российская ПВО за утро
15:21
Музыкальный критик Соседов раскрыл, почему все невзлюбили Анну Седокову
15:20
В московской школе вспыхнул двигатель лифта
15:17
Махонин внес в парламент проект главного финансового документа Пермского края
15:13
Возвращение Моуринью и хет-трик Мбаппе: как прошли матчи Лиги чемпионов 30 сентября 2025
15:11
Спортсмен, отличник, чемпион: кто такой Игорь Юзефович, чей актив в Тюмени атакуют кредиторы
15:07
В Тюмени остановился рост цен на новые автомобили
15:06
В Кремле отреагировали на слова экс-главы Минобороны Британии об уничтожении Крыма
15:03
Кремль обвинил Запад в воровстве российской собственности
15:03
Песков ответил на слова нового главы Пентагона о войне
15:00
ВС РФ расширяют зону контроля в Днепропетровской области
15:00
Народные приметы на 2 октября 2025: что может принести беду в Трофимов день
15:00
В Кургане открывается 82-й сезон филармонии грандиозным концертом с хоровой капеллой и шедеврами композиторов
15:00
Что сказал в последнем слове построивший скандальную школу Кургана бизнесмен Седой. Видео
15:00
Лаборатория по кинематографии и шоу фокусника: что ждет челябинских детей на выходных. Афиша
14:59
ВСУ остались без грузовиков с дронами
14:56
Власти ЯНАО пригласили студентов российских вузов на оплачиваемую стажировку
14:55
Бразильянка запихнула в себя кокаин, чтобы провезти его в Россию. Фото
14:53
Санврачи нагрянули в школу Екатеринбурга после жалоб учеников
14:52
Роспотребнадзор ХМАО назвал главную опасность кофе
14:52
Федеральный министр прилетел в Екатеринбург: цель его визита
14:50
В Кремле отреагировали на задержание Францией якобы «российского» танкера в Балтийском море
14:50
Соцсети убили «Мисс Тюмень»: почему красавицам больше не нужны короны
14:50
В Кремле ответили на обвинения Киева в обстрелах МАГАТЭ Россией
14:50
В Кремле раскрыли, когда Путин выступит на Валдайском форуме
14:48
Стало известно о стене, которую ЕС строит на границе с РФ и Беларусью
14:48
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили 100 украинских дронов «Лютый»
14:47
В ЯНАО возбуждено уголовное дело после ЧП с шестиклассником
14:41
Чехия закрыла визовые центры в России
14:41
Человек, упавший на пути в метро Москвы, погиб
14:41
Арендатор пермского парка Горького не смог отменить в суде снос главной сцены
14:40
Челябинский металлург отсудил 350 тысяч рублей за моральный вред от профболезни
14:39
На Тюмень обрушатся мокрый снег и сильный ветер
14:36
В Арктике собрали 20-метровую копию маяка, построенного в 1936 году
14:34
Минобороны раскрыло потери ВСУ за сутки
14:34
Главный врач крупнейшей больницы в Пермском крае увольняется после 40 лет работы
14:33
Маньяк, зверски расправлявшийся с женщинами в Алтайском крае, отправится за решетку
14:32
Американский рэпер Xzibit объявил о сотрудничестве с российской компанией
14:31
Человек упал на пути в московском метро
14:31
Бывший свердловский вице-мэр попал в колонию
14:31
На грани ЧП: в Кургане произошло возгорание в элитном ЖК. Фото, видео
14:30
Главный танковый завод РФ отправил на СВО технику, не имеющую аналогов в мире. Видео
14:29
Сборная России может провести товарищеский матч по футболу с командой США
14:27
В Новом Уренгое начала работать первая на Ямале женщина-нейрохирург
14:27
Российские войска ударили по объектам энергетики Украины
14:25
В Кургане запустили отопление еще по 307 адресам. Список
14:24
Над Россией уничтожили почти 100 дронов ВСУ
14:23
Замгубернатора взяла на контроль массовое отравление школьников в Екатеринбурге
14:23
Защитник ХК «Трактор» Дронов стал лучшим в лиге по итогам месяца
14:21
Политеховский маньяк приговорен к 25 годам колонии
14:20
Село в Днепропетровской области освободили от украинских бойцов
14:19
Россиянам предлагают слетать в Египет из Краснодара
14:16
Курган богат талантами: студенты одержали победу на туристическом форуме «Айда на Урал»
14:15
Победитель «Интервидения» помогает бороться с последствиями тайфуна
14:14
Аналитики назвали подработки в ХМАО с зарплатой в 100 тысяч рублей
14:14
МО РФ: потери ВСУ за сутки составили почти 1 500 бойцов
14:13
В Минобороны РФ рассказали о новых ударах по Украине
14:13
В ЯНАО на школьника обрушилось ограждение
14:13
СК подключился к ЧП в екатеринбургском лицее, где стало плохо 12 ученикам
14:11
Писатель Дмитрий Быков* получил заочный срок
14:11
МО РФ: российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области
14:10
Жена осужденного тюменского депутата считает, что ее Telegram был взломан по заказу
14:10
В Кургане благоустроили сквер рядом с двумя больницами в Рябково. Фото
14:10
Нижнетагильский мусоросортировочный завод начал работать круглосуточно
14:10
На Ямале пытаются скандализировать гастроли «Ночных снайперов»
14:10
На трассе Тюмень — Омск столкнулись фура и легковушка, есть погибшие. Фото
14:08
Starbucks зарегистрировал новый бренд в России
14:06
Минпромторг опубликовал список автомобилей, разрешенных для использования в такси. Инфографика
14:05
В Курганской области силовики провели обыски у судьи в отставке. Инсайд
14:01
В правительственной компании «Курганавтодор» определились с руководителем. Инсайд
13:54
Илон Маск решил, что умрет на Марсе
13:51
Женщина погибла в кафе в Чувашии
13:42
В Индии волки-людоеды растерзали шестерых человек
13:38
Подсветка зданий в центре Перми подешевела на десятки миллионов рублей
13:35
В Ленобласти число жертв отравления суррогатным алкоголем возросло до 38
13:34
Глава совета депутатов Новой Каховки умер после атаки дрона «Баба-Яга»
13:32
Какую рыбу можно поймать в пермских реках в октябре
13:30
Пермский Политех возродил факультет, закрытый шесть лет назад
13:29
Орбан заявил, что на саммите ЕС его ждет «бой в клетке»
13:27
Десять участков в Екатеринбурге готовят под реновацию
13:26
Что делать свердловчанам, если внезапно раздался вой сирены: инструкция
13:24
Минобрнауки утвердило правила приема в вузы в 2026 году
13:23
Mash: реперу Macan грозит уголовная ответственность через 20 дней
13:20
В курганской облдуме определили составы комитетов: где захотели работать депутаты
13:19
В Екатеринбурге 12 лицеистов увезли на скорой в больницу
13:18
Названа причина ЧП в екатеринбургском лицее, где пострадали школьники
13:18
В ЯНАО началась всероссийская тренировка по гражданской обороне
13:17
В Челябинске поступил в продажу уральский дубайский шоколад
13:14
Буллинг, стрельба по одноклассникам и поджог вертолета: что вытворяют подростки на Ямале
13:14
Губернатор Паслер назначил четырех заместителей
13:13
В Госдуме предложили перенести начало уроков в школах на 9 утра
13:13
Названы сроки введения единых учебников в российских школах
13:13
Умер бывший глава Новой Каховки Владимир Леонтьев
13:12
Суд обязал тюменского предпринимателя снести ресторан
13:11
В Екатеринбурге к лицею № 159 съехались бригады скорой помощи
13:08
Как привиться от гриппа в Тюмени
13:06
WSJ: солдаты НАТО в Арктике больше всего боятся теплой погоды
13:05
ФТС: московская компания уклонилась от уплаты 90 млн рублей таможенных пошлин
13:03
Подозреваемый в подготовке массовых убийств составил список недостойных людей
13:02
В Челябинской области простятся с погибшим на СВО тренером хоккейной школы
12:59
Минпросвещения России думает над созданием отечественной системы ИИ
12:55
Белгородский район подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ
12:54
Гособвинение просит приговорить писателя Быкова* к семи годам колонии
12:54
ФСБ: один из задержанных за подготовку массовых убийств в РФ хотел убить учителя
12:52
Бастрыкину доложат о мальчике из Перми, которого били и ставили на колени ровесники
12:51
Тюменские власти отказались переносить строительство скандальной теплотрассы в европейском микрорайоне
12:50
Прокуратура оспорит приговор жителям, которые избили полицейских в ХМАО
12:48
NYT: Чехия может прекратить поставки оружия Украине при победе оппозиции
12:48
Причиной пожара в жилом доме в Мюнхене стала семейная ссора
12:47
Солнце вновь угрожает Земле: что ждать от магнитной бури 2 октября
12:47
Женские консультации в Екатеринбурге отчитали за рекламу стерилизации. Видео
12:46
В Челябинске на светофоре водитель сбил 16-летнюю девочку
12:42
Строители назвали одну из причин появления трещин в домах Екатеринбурга
12:41
Сестра Карла III приехала в Киев и встретилась с Зеленским
12:40
Новые муниципалитеты Челябинской области объявляют выборы глав
12:40
Названа причина пожара на ПВЗ в Ярославле
12:40
В доме в Мюнхене, где прогремел взрыв, нашли мины-ловушки
12:40
ВСУ обстреляли Белгородский район, горят автомобили
12:39
Курганцев предупредили о штрафах за отсутствие пожарных извещателей
12:37
ФСБ: один из задержанных подростков планировал убить учителя биологии
12:35
Синоптики рассказали, какая погода ждет пермяков в октябре
12:35
RS: США отказались поставлять Украине ракеты Tomahawk
12:34
FT: в ЕС недовольны, что стена дронов будет выгодна северным и восточным странам
12:29
У трехлетнего сына блогера Лерчек повредились легкие
12:29
В Кургане снесли деревья и детскую площадку возле строящегося ЖК. Фото
12:25
ЦБ РФ запустил голосование за символы для новой банкноты номиналом 500 рублей
12:25
На челябинской трассе М-5 на 60% завершена надвижка пролетов крупнейшей эстакады
12:24
Сухоруков опроверг информацию Mash об экстренной госпитализации
12:24
В Тюмени мосты завешают камерами, прожекторами и сигнализацией
12:20
После отмены виз в Китай подскочили цены на авиабилеты Пермь-Пекин
12:20
Прокуратура ЯНАО провела совещание по вопросам отопительного сезона
12:19
Российский штурмовик ликвидировал военного ВСУ в прямом эфире с помощью ножа
12:18
Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев ранен при атаке дрона ВСУ
12:15
Захарова посоветовала президенту Польши пойти в церковь после общения с духом Пилсудского
12:15
Один из крупнейших маркетплейсов России меняет оплату для транспортных компаний
12:14
Суд принял иск тюменских коммунистов о голосовании «мертвых душ»
12:14
В Энергодаре устранили повреждения системы водоснабжения
12:13
Челябинские чекисты ликвидировали ОПГ, наживавшуюся на нацпрограмме «Семья»
12:13
Тюменский актив российского олигарха тонет в исках
12:12
ЦБ открыл голосование за символы для купюры в 500 рублей
12:09
В Тюмени за год избавятся от нескольких десятков маршруток
12:08
Российская налоговая ищет Моргенштерна*
12:05
Екатеринбуржцев напугал вой сирен, раздавшийся по всему городу
12:04
Пассажиров РЖД начнут пускать в поезда по биометрии
12:03
Россиянам рекомендовали отказаться от посещения Мадагаскара
12:03
Шесть подростков из четырех регионов РФ задержали за террористическую деятельность
12:02
Власти Пермского края раскрыли план по призыву на осень 2025 года
12:01
«Пробили колесо»: курганцы жалуются на опасную яму у кольца ТРЦ «Гипер Сити». Фото
12:00
На экспертизу по делу о скандальной школе Кургана пожаловались в Генпрокуратуру. Эксклюзив
11:57
Предпринимателям разрешили уйти в кредитные каникулы с 1 октября
11:57
От весов до очищения пор: в Тюмени власти распродают бытовую технику
11:56
В Москве лучшим творцам России подарили миллионы рублей
11:53
В Херсонской области ранен председатель Совета депутатов после атаки БПЛА
11:51
К Ксении Собчак подали три иска о взыскании платы за жилье и коммуналку
11:49
Как тюменцам получить скидку в 8 рублей на проезд в автобусах: инструкция
11:49
В ЦВО рассказали, как будет проходить осенний призыв
11:47
СК и ФСБ предотвратили несколько терактов, которые готовили подростки
11:46
В центре Кургана закатали асфальтом большую парковку. Видео
11:45
В Челябинске девушка упала с 26 этажа
11:45
Открытое горение на заводе в Ярославле ликвидировано
11:45
Стала известна дата похорон пермского реаниматолога, который трижды был на СВО
11:43
Шесть человек пострадали в ДТП в Воронеже, где автобус въехал в стоящий автомобиль. Фото
11:43
МЧС назвало причину воя сирен в ХМАО. Видео
11:42
Путин поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск, отметив их верность присяге и долгу
11:38
Куда обращаться екатеринбуржцам, если батареи в доме остались холодными
11:36
Лебедев придумал название новому парку в центре Екатеринбурга
11:35
Екатеринбурженка отсудила у РЖД сотни тысяч рублей
11:34
В Перми продается завод по производству тротуарной плитки
11:33
Власти Мюнхена закрыли школу имени Тони Пфюльфа после серии взрывов
11:32
«Дорогой друг»: Путин обратился к Си Цзиньпину в годовщину образования КНР
11:32
«Тело не нашли»: загадочное убийство девочки в Талице в 1999 году обросло слухами
11:31
BR24: полиция не подтвердила сообщения о стрельбе и погибшем в Мюнхене
11:30
Путин поздравил военных с днем Сухопутных войск
11:26
Ямальцы начали массово получать компенсации за подключение к газу
11:23
В МЧС объяснили, почему по всей России воют сирены
11:23
Появились слухи о госпитализации актера из фильмов «Брат» и «Жмурки»
11:23
В Челябинске проверили систему оповещения населения на случай ЧП. Фото, видео
11:19
Спустя полтора года после теракта «Крокус» вновь откроет свои двери
11:14
ВС РФ практически вплотную подошли к Северску
11:13
Сына компаньона экс-судьи Момотова арестовали в Краснодаре
11:13
Mash: Актер Виктор Сухоруков экстренно госпитализирован
11:10
Госсекретарь правительства Молдавии ушел в отставку спустя три дня после выборов
11:08
Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР
11:05
В Москве задержан подозреваемый, совершавший преступления 30 лет назад
11:03
В ГД рассказали, что будет с ключевой ставкой в октябре
11:00
В Кургане временно отключат воду по 452 адресам. Список
10:59
Экологи убедились в эффективности экологической программы ММК
10:57
Худрук пермского ТЮЗа подготовил премьеру спектакля про СВО
10:57
В Одинцово загорелась многоэтажка, пожарные не могут проехать к дому. Фото
10:55
Челябинские синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
10:54
В Перми завыли сирены и громкоговорители. Видео
10:53
Пермяки стали покупать больше продуктов
10:52
В Одинцово произошел пожар в многоэтажном доме
10:51
Bild: мужчина заложил взрывчатку в дом родителей в Мюнхене
10:51
В глуши и без дороги: где в Тюмени продают самые дешевые земельные участки
10:50
Крокус сити холл планируют открыть в 2026 году
10:48
Полиция сделала первое заявление после взрывов в Мюнхене
10:47
Россия нарастит экспорт СПГ в Китай
10:46
В Москве раскрыта серия многолетних преступлений
10:44
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
10:40
Аэропорт Оренбурга временно остановил прием самолетов
10:40
Военные заберут тысячи свердловчан в армию ВС РФ
10:38
В Приморье задержаны подозреваемые в убийстве амурского тигра
10:36
Тюменцам предлагают улететь в Турцию за 5 000 рублей. Скрин
10:33
Bild: в результате взрывов в Мюнхене, предположительно, погиб человек
10:32
В Челябинской области мужчина упал на женщину и случайно убил ее
10:31
На Ямале администрацию района наказали за нападение собаки на ребенка
10:30
Введены временные ограничения в аэропорту Оренбурга
10:30
Shot: новый Aurus Киркорова успел насобирать штрафов
10:30
В Кургане ликвидировали Федерацию регби
10:29
Всех туристов вертолетом МЧС России эвакуировали с горы Фишт в Адыгее
10:27
Обвиняемый в хищении 30 млн экс-директор тюменского драмтеатра Осинцев возвращается на работу
10:25
Московский военный округ раскрыл план призывной кампании
10:23
Челябинцу грозит срок за убийство двух лебедей
10:22
Лебедев собрал аншлаг в Екатеринбурге. Фото, видео
10:22
В Пермском крае за год количество закрытых общепитов выросло в девять раз
10:22
Волк дала советы, как защитить пенсионеров от телефонных мошенников
10:19
Двойная пенсия в 2025 году: кому положена и как оформить
10:19
Вирус прогрессирует: врачи рассказали, кто больше всего подвержен инфекции Коксаки
10:19
В Перми квартиры в новостройках стали просторнее
10:15
В Тюменской области в ДТП погиб водитель трактора. Фото
10:15
В крупнейшей больнице ХМАО запретили посещать пациентов
10:15
Спрос на поездки в Краснодарский край начал восстанавливаться
10:15
Трое жителей ЯНАО отправятся в колонию за легализацию мигрантов
10:14
Politico: три европейских страны выступили против приема новых членов в ЕС
10:14
Bild: в Мюнхене произошли взрывы
10:11
Челябинским доставщикам зоотоваров готовы платить 187 тысяч рублей
10:07
Задержки и отмены рейсов в России утром 1 октября: где и какие перебои
10:06
В Тюмени впервые построят завод в лизинг
10:05
Водителей со всей России призвали проверить свои знания ПДД
10:04
Девочка, избитая воспитателем в Асбесте, не может говорить
10:03
Свердловского заводчанина уволили за уходы с работы на минуту раньше
10:03
Новый состав челябинского парламента готовится к первой сессии
09:59
В Ярославле загорелся НПЗ. Видео
09:59
Россельхознадзор запретил перевозить через челябинскую границу рис и курагу
09:59
Ночуют на заправках и сливают бензин друг у друга: автомобилисты столкнулись с нехваткой топлива
09:58
Моор поздравил тюменцев с Днем пожилого человека
09:57
В Курганской области начали ремонт трассы, которая идет в сторону Казахстана
09:55
В Европе цены на газ выросли почти на четверть
09:54
В детских садах Сургута нашли проблемы с безопасностью
09:50
Subway уходит из Челябинской области из-за ребрендинга
09:49
В Хабаровский край привезли бензин на фоне нехватки топлива
09:47
В России пройдет уникальная выставка, часть работ покажут впервые. Фото
09:46
Движение транспорта и повышение пенсий: что изменится для пермяков с 1 октября
09:44
«Пример для молодежи»: губернатор Шумков обратился к пожилым курганцам
09:42
Житель Нового Уренгоя попытался купить водительские права за 30 тысяч
09:40
Правительство США приостановило работу
09:40
Юрист объяснил, как ГИБДД сможет лишить водителей прав по состоянию здоровья
09:36
В Курганской области включат сирены
09:35
Два пермских завода нарушили закон при работе с наркотиками
09:34
NYT: США стремятся отстранить президента Венесуэлы от власти
09:31
Власти Белгородской области поблагодарили губернатора Шумкова за помощь в защите детсадов и школ
09:30
За прошедшую ночь над территорией РФ сбито два десятка БПЛА
09:30
В Кургане выставили на продажу самый дорогой участок земли под жилую застройку. Карта
09:25
Бойцам СВО выделят участки под строительство домов в Белгородской области
09:20
Энергодар остался без воды из-за аварии на электросетях
09:20
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА за ночь
09:16
В Омске водитель автобуса зажал дверью пятилетнего мальчика и протащил по дороге
09:15
Президент Польши жестко ответил Зеленскому на его требования
09:15
Bloomberg: состояние бизнесменов РФ увеличилось на 19,681 млрд долларов
09:09
МО РФ: ВСУ открыли огонь по своим военным из-за отказа подчиниться приказу
09:08
Экс-президента Конго приговорили к смертной казни
09:01
При землетрясении на Филиппинах погибло не менее 60 человек
09:01
Какие выплаты и льготы есть у пенсионеров в России
09:00
Минтранс РФ закрыл бухту Улисс во Владивостоке для всех судов
08:54
Врач объяснил, почему постоянно мерзнут руки и ноги
08:50
Электросамокатчиков хотят вынудить сдавать на права
08:50
Экс-сотрудник департамента строительства получил важный пост в «Курганавтодоре»
08:48
Древняя столица Перми Великой открывает сокровищницы
08:47
Для пенсионеров придумали единую социальную карту
08:45
Челябинский фермер нашел способ бороться с падением цен на пшеницу
08:40
Правительство готовит меры поддержки в условиях нехватки бензина в некоторых регионах
08:38
Банда подростков и взрослая девушка избили школьницу в ЯНАО
08:35
Рак спровоцировал редкую болезнь у 21-летней свердловчанки
08:33
В России приняли большинство мер для сдерживания роста цен на жилье
08:30
В Кургане потребовали отправить в тюрьму строителя скандальной школы в Заозерном. Эксклюзив
08:28
Украинские БПЛА атаковали территорию Ростовской области
08:26
Экс-глава вещевого управления Росгвардии брал взятку за перенос сроков поставок
08:20
Подсчитано, сколько россияне тратят денег на подготовку машины к зиме
08:20
Скандальный клан в мэрии ХМАО лишился одного из влиятельных чиновников
08:19
Когда можно брать отгул и как правильно написать заявление на него
08:12
В Салехарде загорелся аварийный дом
08:12
«Думал, это конец»: Павел Дуров впервые признался о покушении на него: что он рассказал
08:08
Части пенсионеров выплатят до 16 тысяч: все о доплатах ко Дню пожилого человека 1 октября
08:05
Индексация зарплат и пенсий, введение цифрового рубля: какие законы вступят в силу с 1 октября
08:03
Emirates запретила пассажирам пользоваться пауэрбанками на борту
08:01
В России пройдет масштабная проверка систем оповещения населения: как это будет и для чего это делается
08:00
В Минтруде разъяснили нюансы выплат по беременности и родам в 2026 году
08:00
Тюменцев ждет дождливое начало октября
08:00
Индексация пенсий и новые правила по ипотеке: что изменится в жизни свердловчан с 1 октября
08:00
От начкара до первого зама главка: карьера офицера МЧС Назаренко на Ямале. Фото
07:58
Стало известно, кто претендует на покупку челябинского «Южуралзолота»
07:53
Власти нашли замену директору проблемного актива правительства ХМАО среди ямальцев
07:48
Сегодня в Челябинской области завоют сирены
07:47
Названы неочевидные причины смерти молодых женщин
07:46
Российским иноагентам пригрозили лишением существенных льгот и преференций
07:45
«Это может дорого обойтись»: курганский юрист Волосников о популярности, соцсетях, агрессии и ущербе
07:44
Украине предрекли тяжелые времена из-за шатдауна в США
07:40
В Тюмени подскочили цены на проезд: причины, тарифы, изменения
07:40
Повышение окладов чиновникам и выплаты пенсионерам: что изменится в ЯНАО с 1 октября
07:36
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием самолетов
07:29
У многодетных семей не смогут забрать землю за долги
07:27
Нейросеть научили выявлять скрытые номера грузовиков в Пермском крае
07:27
Покурить или сходить на обед: в ГД оценили возможность введения «спортивного часа» на работе
07:23
Политолог объяснил причину приостановки работы правительства США
07:23
Временные ограничения введены в аэропорту Саратов
07:17
Уехавший из России трансгендер*-блогер Петров оставил долгов почти на миллион рублей
07:13
Россиянам напомнили об обязательных выплатах до 1 декабря
07:13
Всем российским пенсионерам могут ввести выплату ко Дню пожилого человека
07:01
Как суперлуние влияет на человека: правда и мифы
07:00
Lada зарегистрировала новый товарный знак в России
07:00
Филиппины ждут приезда Владимира Путина
06:57
Октябрь принесет свердловчанам холод и сильный ветер
06:55
В Пермском крае за взятки осудили заведующую ветлечебницей
06:50
Экс-советник конгресса США сравнил политиков при шатдауне с безголовыми курицами
06:48
Стало известно, что сделает Трамп после начала шатдауна в США
06:48
Врач рассказала, к чему приводит регулярное употребление кофе «три в одном»
06:42
Для мигрантов — ужесточение, для страховщиков — льготы: что планируется поменять в системе ОМС
06:41
Тюменская «матрешка» не досчиталась почти 70 млрд рублей налогов
06:35
В боях с ВСУ погиб военнослужащий из Пермского края Вячеслав Федоров
06:30
Депутат ГД предложила разрешить российским матерям бесплатно вставлять зубы
06:22
Федеральное правительство США приостановило работу
06:20
Вильфанд: почти на всей европейской части РФ прогнозируются ночные заморозки
06:17
Глава МИД ФРГ Вадефуль призвал вернуть обязательный воинский призыв
06:16
В крупном пермском ТЦ продают два торговых помещения за 74 миллиона рублей
06:10
Тюремный вал нашли в Кургане у подвала, где погибла революционерка Аргентовская
06:08
В России появится биометрический сервис для подтверждения возраста
06:00
Некоторым российским пенсионерам хотят назначить новую выплату
05:50
Российские войска ликвидировали грузинского наемника в Украине
05:40
Аналитики назвали тюменцам востребованные вакансии для подработки
05:39
Власти планируют отсудить у Росимущества историческое здание в центре Перми
05:24
Глава Минобороны Белоусов лично обратился к бойцам СВО
05:21
Большого лося сбили на трассе под Екатеринбургом. Видео
05:09
ERR: Эстония начнет продавать брошенные на границе с РФ автомобили
05:02
В РФ с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих
04:59
Оборот пермского общепита впервые с января 2025 года показал рост
04:47
Жителей РФ в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя
04:35
Женщины, алкоголь и раскол МХАТ: 98 лет со дня рождения культового актера Олега Ефремова
04:33
Курганцам предлагают купить видеопоздравление от актера Никиты Кологривого
04:29
В МИД Германии призвали НАТО сохранять спокойствие из-за дронов
04:26
В результате мощного землетрясения на Филиппинах погибли 20 человек
04:24
Сенат США отклонил законопроект о финансировании правительства
04:17
Депутаты Госдумы предложили перенести начало уроков в школах РФ
04:15
Челябинцам предложили почувствовать «вкус детства» за 500 тысяч рублей. Скрин
04:10
Дуров едва не удалил Telegram из App Store из-за Apple в РФ
04:09
Стубб: подход Трампа по урегулированию на Украине изменился
04:06
Автодилер из Пермского края расширил бизнес в российских регионах
04:03
В Госдуме предложили запретить содержание некоторых пород собак в квартирах
03:57
В России стартовал осенний призыв на военную службу
03:53
«Газпром» побил рекорд суточных поставок газа из ЕСГ
03:48
Bloomberg: Россия осталась главным поставщиком обогащенного урана в США
03:45
Лиса подглядывала за свердловчанами, пока они искали грибы в лесу. Фото
03:41
Родственники Хачатуряна подали жалобу на посмертный приговор о его виновности
03:32
Вильфанд пообещал жителям ХМАО и ЯНАО превышение климатических норм в октябре
03:31
Малоимущим россиянам предложили выдавать продовольственные сертификаты
03:27
«Не видим денег месяцами»: челябинский завод требуют признать банкротом
03:27
Умерший пермский реаниматолог Дмитрий Антипин трижды был на СВО
03:09
В зоне СВО в свой день рождения погиб младший сержант из Пермского края
03:06
Мэр из ХМАО отказался принимать у подрядчика дорогу после ремонта. Видео
02:58
Colonelcassad: США перебросили самолеты-заправщики на Ближний Восток
02:54
Трамп нашел связь в конфликте на Украине с выводом войск из Афганистана
02:54
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения
02:50
В России вырастут оклады силовиков, судей и военнослужащих
02:46
В России стартует осенний призыв на военную службу: два главных изменения в 2025 году
02:45
По всей России пройдет проверка систем оповещения с включением сирен
02:36
Перенесшему инсульт экс-депутату Харьковской рады вручили повестку
02:31
В Польше нашли очередной упавший беспилотник
02:22
«Не спрятали голову в песок»: в ГД поддержали пермских учителей, обменивающих вейпы на пятерки
02:14
В Минпросвещения РФ заступились за учителя из Екатеринбурга, заломившего руку ученику
02:11
В МЧС предупредили о запуске сирен по всей России 1 октября
02:05
В центре Кургана выставили на продажу популярное тюнинг-ателье для авто
02:01
Глава Нового Уренгоя раскрыл даты открытия центральных улиц после ремонта
01:55
«Фигурирует в показаниях свидетелей»: кто такой экс-председатель Совета судей Момотов, которому грозит тюрьма
01:54
Услуги санавиации в Пермском крае будет оказывать близкая к «Ростеху» структура
01:36
Уволенный судья Момотов фигурирует в деле о мошенничестве
01:31
Дуров рассказал, как его пытались отравить
01:27
Медведев усомнился в отправке подлодок США к берегам РФ
01:21
Мэрия Перми и парк Горького пришли к мировому соглашению по спорным объектам
01:14
Экс-судья Верховного суда Момотов стал фигурантом уголовного дела
01:09
Курганские рыбаки поразились отличному клеву у деревни Речкино. Фото
01:05
Медведев жестко ответил Трампу на отправку ядерных подводных лодок к берегам РФ
01:00
Крупный российский банк готовится прекратить прием новых клиентов
00:57
Вернувшийся из плена солдат ВСУ ликвидирован в Сумской области
00:53
Семерых сотрудников Росгвардии арестовали в Северной Осетии
00:43
Метеорологи рассказали, когда в Челябинск вернется снег. Скрин
00:42
Глава СК Бастрыкин считает приговор юноше в Нижних Сергах несправедливым
00:26
Жители тюменской деревни просят у Бастрыкина дорог к своим домам
00:17
Введут индексацию, а обидный термин удалят: как изменится сфера поддержки детей-сирот в Пермском крае
00:14
Королю Бахрейна передали необычный подарок от Путина
00:06
Сенат США собрался ежемесячно передавать Украине 10 млрд из российских активов
00:04
Политолог раскрыл, почему Трамп начал пугать РФ поставками ракет Tomahawk Украине