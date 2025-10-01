В Кургане откроется новая игровая площадка для детей в проблемном ТЦ Заозерного

Новая игровая зона появится в Заозерном (архивное фото)
Фото:

В Кургане в проблемном ТЦ в районе Заозерного откроется детская игровая площадка. Об этом сообщается в соцсетях.

«У нас почти все готово. Остались небольшие организационные моменты и мы ждем главных посетителей, которые заполнят это пространство детским смехом и неподдельными эмоциями», — написано в паблике ТЦ «Кубик» в соцсетях. Это будет вторая такая детская площадка для детей в Заозерном, другая уже есть в ТРЦ «Стрекоза».

Ранее в июле и августе 2025 года ТЦ «Кубик» затапливало дождем. Тогда очевидцы сообщали о больших лужах внутри торгового центра.

