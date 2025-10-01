В ЦВО рассказали, как будет проходить осенний призыв

Во время осеннего призыва 2025 из ЦВО отправят в армию 51 тысячу человек
Ребята будут служить один год на территории России (архивное фото)
Ребята будут служить один год на территории России (архивное фото) Фото:

Во время осеннего призыва в Центральном военном округе повестки будут поступать в электронном режиме и будут действительны в течение года. Об этих и других особенностях кампании, стартовавшей 1 октября, рассказал начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО Виталий Малахов во время пресс-конференции в ТАСС. 

«Осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы „Единый реестр воинского учета“. Это позволит призывным  комиссиям отдельные виды отсрочек предоставлять без личной явки граждан. Для оповещения о прохождении службы будут направлены электронные повестки», — рассказал Малахов.

В случае неявки по уважительным причинам в течение 21 дня к гражданину применят временные ограничительные меры. Направление о применении либо отмене этих мер будет направлено в личный кабинет призывника на «Госуслугах».  «Решение о призыве на службу действительно в течение года. Если по каким-то причинам гражданин не направится на службу в этом году, то он перенаправится в следующем», — подчеркнул Малахов. 

Всего от ЦВО будет призвано более 51 тысячи человек. Первые отправки к месту службы начнутся 15 октября. Срок службы — как и ранее — составит один год. Все ребята будут служить на территории РФ, добавил военный. 

