В Новом Уренгое в ДТП попали три автомобиля. Видео

22 декабря 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Помощь медиков потребовалась двум участникам ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) на пересечении улицы Таежной и проезда имени Владимира Дендюка столкнулись три автомобиля. По информации областной Госавтоинспекции, двум участникам ДТП потребовалась медицинская помощь. «В Новом Уренгое на пересечение улицы Таежная и проезда имени Владимира Дендюка произошло ДТП с участием трех автомобилей. Медицинская помощь потребовалась двум участникам ДТП», — сообщается в telegram-канале ведомства. Авария произошла днем 21 декабря 2023 года. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В Новом Уренгое (ЯНАО) на пересечении улицы Таежной и проезда имени Владимира Дендюка столкнулись три автомобиля. По информации областной Госавтоинспекции, двум участникам ДТП потребовалась медицинская помощь. «В Новом Уренгое на пересечение улицы Таежная и проезда имени Владимира Дендюка произошло ДТП с участием трех автомобилей. Медицинская помощь потребовалась двум участникам ДТП», — сообщается в telegram-канале ведомства. Авария произошла днем 21 декабря 2023 года. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.