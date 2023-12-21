Помощь медиков потребовалась двум участникам ДТП
В Новом Уренгое (ЯНАО) на пересечении улицы Таежной и проезда имени Владимира Дендюка столкнулись три автомобиля. По информации областной Госавтоинспекции, двум участникам ДТП потребовалась медицинская помощь.
«В Новом Уренгое на пересечение улицы Таежная и проезда имени Владимира Дендюка произошло ДТП с участием трех автомобилей. Медицинская помощь потребовалась двум участникам ДТП», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Авария произошла днем 21 декабря 2023 года. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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