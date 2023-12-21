21 декабря 2023

В Новом Уренгое в ДТП попали три автомобиля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Помощь медиков потребовалась двум участникам ДТП Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на пересечении улицы Таежной и проезда имени Владимира Дендюка столкнулись три автомобиля. По информации областной Госавтоинспекции, двум участникам ДТП потребовалась медицинская помощь.

«В Новом Уренгое на пересечение улицы Таежная и проезда имени Владимира Дендюка произошло ДТП с участием трех автомобилей. Медицинская помощь потребовалась двум участникам ДТП», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Авария произошла днем 21 декабря 2023 года. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на пересечении улицы Таежной и проезда имени Владимира Дендюка столкнулись три автомобиля. По информации областной Госавтоинспекции, двум участникам ДТП потребовалась медицинская помощь. «В Новом Уренгое на пересечение улицы Таежная и проезда имени Владимира Дендюка произошло ДТП с участием трех автомобилей. Медицинская помощь потребовалась двум участникам ДТП», — сообщается в telegram-канале ведомства. Авария произошла днем 21 декабря 2023 года. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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