Shot: на вечеринку Ивлеевой в клуб Mutabor нагрянули силовики

Сотрудники полиции проверяют камеры видеонаблюдения в клубе Mutabor
На вечеринку блогера Насти Ивлеевой в клуб Mutabor в Москве ворвались правоохранительные органы, сейчас в заведение никого не пускают. Об этом сообщает Shot.
«Силовики ворвались в клуб Mutabor после голой вечеринки Ивлеевой. В эти минуты там должна была начаться вторая часть пати для „простых смертных“, куда мог купить билеты любой желающий. Дресс-код тот же — максимально голый», — пишет Shot. В заведение никого не пускают, продолжение вечеринки сорвано. Прямо сейчас сотрудники полиции смотрят камеры видеонаблюдения.
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