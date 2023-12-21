21 декабря 2023

Shot: на вечеринку Ивлеевой в клуб Mutabor нагрянули силовики

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина полиции, полиция
Сотрудники полиции проверяют камеры видеонаблюдения в клубе Mutabor Фото:

На вечеринку блогера Насти Ивлеевой в клуб Mutabor в Москве ворвались правоохранительные органы, сейчас в заведение никого не пускают. Об этом сообщает Shot.

«Силовики ворвались в клуб Mutabor после голой вечеринки Ивлеевой. В эти минуты там должна была начаться вторая часть пати для „простых смертных“, куда мог купить билеты любой желающий. Дресс-код тот же — максимально голый», — пишет Shot. В заведение никого не пускают, продолжение вечеринки сорвано. Прямо сейчас сотрудники полиции смотрят камеры видеонаблюдения.

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На вечеринку блогера Насти Ивлеевой в клуб Mutabor в Москве ворвались правоохранительные органы, сейчас в заведение никого не пускают. Об этом сообщает Shot. «Силовики ворвались в клуб Mutabor после голой вечеринки Ивлеевой. В эти минуты там должна была начаться вторая часть пати для „простых смертных“, куда мог купить билеты любой желающий. Дресс-код тот же — максимально голый», — пишет Shot. В заведение никого не пускают, продолжение вечеринки сорвано. Прямо сейчас сотрудники полиции смотрят камеры видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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