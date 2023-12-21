Власти Перми потратят сотни тысяч рублей на посуду с гербом города

Мэрия Перми направила сотни тысяч рублей на закупку сувенирных чайников и чашек из фарфора с гербом города. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Изготовление сувенирных наборов в количестве 50 штук. В набор входят заварочный чайник, чайная пара (материал: фарфор) и подарочная коробка. На торгах 21 декабря победил подрядчик, который выполнит заказ за 342 тысячи рублей», — указано в документации тендера.
Согласно документации госзакупки, герб Перми на фарфоровой посуде будет нанесен в золотом цвете. Емкость заварочного чайника не менее 500 миллилитров.
Ранее мэрия Перми заказала 2650 сувениров с логотипом герба города. На эти цели было направлено 607 тысяч рублей.
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