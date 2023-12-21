21 декабря 2023

Власти Перми потратят сотни тысяч рублей на посуду с гербом города

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, герб пермского края, флаг россии, пермская городская дума, герб перми, администрация города
Мэрия Перми направила 342 тысячи рублей на чайники и чашки с гербом города Фото:

Мэрия Перми направила сотни тысяч рублей на закупку сувенирных чайников и чашек из фарфора с гербом города. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Изготовление сувенирных наборов в количестве 50 штук. В набор входят заварочный чайник, чайная пара (материал: фарфор) и подарочная коробка. На торгах 21 декабря победил подрядчик, который выполнит заказ за 342 тысячи рублей», — указано в документации тендера.

Согласно документации госзакупки, герб Перми на фарфоровой посуде будет нанесен в золотом цвете. Емкость заварочного чайника не менее 500 миллилитров.

Ранее мэрия Перми заказала 2650 сувениров с логотипом герба города. На эти цели было направлено 607 тысяч рублей.

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Мэрия Перми направила сотни тысяч рублей на закупку сувенирных чайников и чашек из фарфора с гербом города. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Изготовление сувенирных наборов в количестве 50 штук. В набор входят заварочный чайник, чайная пара (материал: фарфор) и подарочная коробка. На торгах 21 декабря победил подрядчик, который выполнит заказ за 342 тысячи рублей», — указано в документации тендера. Согласно документации госзакупки, герб Перми на фарфоровой посуде будет нанесен в золотом цвете. Емкость заварочного чайника не менее 500 миллилитров. Ранее мэрия Перми заказала 2650 сувениров с логотипом герба города. На эти цели было направлено 607 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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