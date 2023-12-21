Суд наказал курганца, который избил односельчанку за отказ дать выпивку и закуску

Суд наказал курганца за разбойное нападение на односельчанку

22 декабря 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

Суд дал курганцу три года колонии за разбойное нападение на женщину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель села Альменево (Курганская область) ворвался в дом к односельчанке и набросился на нее с кулаками с требованием дать ему выпивку и закуску. Суд приговорил злоумышленника к лишению свободы. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый в пьяном виде без разрешения вошел в дом к женщине, потребовал выпивки и закуски. После отказа, он угрожал ее убить и не менее семи раз ударил потерпевшую кулаками по голове», — указано в материалах, опубликованных на сайте Альменевского районного суда. На суде потерпевшая рассказала, что агрессивный односельчанин бил ее по лицу и сломал очки. Она добавила, что звала на помощь, затем вырвалась на улицу и вызвала полицию. В судебных материалах отмечено, что подсудимый сначала пытался отрицать свою вину, но нашлись свидетели, которые подтвердили слова избитой односельчанки. Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Житель села Альменево (Курганская область) ворвался в дом к односельчанке и набросился на нее с кулаками с требованием дать ему выпивку и закуску. Суд приговорил злоумышленника к лишению свободы. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый в пьяном виде без разрешения вошел в дом к женщине, потребовал выпивки и закуски. После отказа, он угрожал ее убить и не менее семи раз ударил потерпевшую кулаками по голове», — указано в материалах, опубликованных на сайте Альменевского районного суда. На суде потерпевшая рассказала, что агрессивный односельчанин бил ее по лицу и сломал очки. Она добавила, что звала на помощь, затем вырвалась на улицу и вызвала полицию. В судебных материалах отмечено, что подсудимый сначала пытался отрицать свою вину, но нашлись свидетели, которые подтвердили слова избитой односельчанки. Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.