Жительница Кургана пожаловалась Путину на холод и сырость в доме

22 декабря 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

Жильцы многоквартирного дома в Кургане страдают от сырости и плесени (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жительница многоквартирного дома на улице Савельева, 6 в Кургане отправляла вопрос на прямую линию президенту России Владимиру Путину по проблеме холода и сырости в своем жилье. Об этом горожанка рассказала в жалобе на портале «Обратись». «В доме сырость, поскольку в подвале вода. Стены продувает, в квартире плесень. Дети носят дома теплые вещи, чтобы не замерзнуть», — написала в жалобе жительница Кургана. Женщина надеется, что после обращения к президенту России, власти наведут порядок в многоквартирном доме. Представители департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии Кургана сообщили в ответе, что уже проинформировали управкомпанию «Чистый квартал» о необходимости ревизии инженерных коммуникаций и осушения подвала дома № 6 на улице Савельева.

Жительница многоквартирного дома на улице Савельева, 6 в Кургане отправляла вопрос на прямую линию президенту России Владимиру Путину по проблеме холода и сырости в своем жилье. Об этом горожанка рассказала в жалобе на портале «Обратись». «В доме сырость, поскольку в подвале вода. Стены продувает, в квартире плесень. Дети носят дома теплые вещи, чтобы не замерзнуть», — написала в жалобе жительница Кургана. Женщина надеется, что после обращения к президенту России, власти наведут порядок в многоквартирном доме. Представители департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии Кургана сообщили в ответе, что уже проинформировали управкомпанию «Чистый квартал» о необходимости ревизии инженерных коммуникаций и осушения подвала дома № 6 на улице Савельева.