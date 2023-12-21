21 декабря 2023

Жительница Кургана пожаловалась Путину на холод и сырость в доме

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Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, мокрые стены, плесень на доме, сырость
Жильцы многоквартирного дома в Кургане страдают от сырости и плесени (архивное фото) Фото:

Жительница многоквартирного дома на улице Савельева, 6 в Кургане отправляла вопрос на прямую линию президенту России Владимиру Путину по проблеме холода и сырости в своем жилье. Об этом горожанка рассказала в жалобе на портале «Обратись».

«В доме сырость, поскольку в подвале вода. Стены продувает, в квартире плесень. Дети носят дома теплые вещи, чтобы не замерзнуть», — написала в жалобе жительница Кургана.

Женщина надеется, что после обращения к президенту России, власти наведут порядок в многоквартирном доме. Представители департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии Кургана сообщили в ответе, что уже проинформировали управкомпанию «Чистый квартал» о необходимости ревизии инженерных коммуникаций и осушения подвала дома № 6 на улице Савельева.

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Жительница многоквартирного дома на улице Савельева, 6 в Кургане отправляла вопрос на прямую линию президенту России Владимиру Путину по проблеме холода и сырости в своем жилье. Об этом горожанка рассказала в жалобе на портале «Обратись». «В доме сырость, поскольку в подвале вода. Стены продувает, в квартире плесень. Дети носят дома теплые вещи, чтобы не замерзнуть», — написала в жалобе жительница Кургана. Женщина надеется, что после обращения к президенту России, власти наведут порядок в многоквартирном доме. Представители департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии Кургана сообщили в ответе, что уже проинформировали управкомпанию «Чистый квартал» о необходимости ревизии инженерных коммуникаций и осушения подвала дома № 6 на улице Савельева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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